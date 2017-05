Bellvei dedica un carrer al bellveienc Josep Urgell Vidal, pioner del turisme a Catalunya

Dins dels actes de la Festa Major petita d'aquest any Bellvei ha inclòs el canvi de nom del Camí de Santa Oliva pel de Josep Urgell Vidal. Nascut a Bellvei, on encara hi té família, Urgell Vidal va ser el promotor de l'Hotel Subur de Sitges, el primer edifici de la costa catalana construït amb la idea d'allotjar turistes. Dissabte van ser presents a l'acte familiars de l'homenatjat, representants de la família Matas, actuals propietaris de l'hotel Subur, i veïns i regidors de Bellvei.

Un dels coautors del llibre, Josep Maria Matas, va explicar que, investigant sobre el fundador de l'hotel, es van adonar que era de Bellvei: "ràpidament vam venir a buscar ajut, vam parlar amb l'Ajuntament, amb familiars i amb l'historiador local". L'alcalde de Bellvei Fèlix Sans va relatar com els va sorprendre aquesta visita, fa un any, explicant que estàven fent un llibre sobre l'hotel Subur i que tenia vinculacions amb el poble. "Mica en mica ens van anar imbuint d'aquesta història tan maca d'aquest senyor, una persona tan rellevant i que era de Bellvei".

"Estem molt contents d'haver pogut contribuir a què se li rendeixi homenatge a una persona local com Josep Urgell Vidal. Els pobles sempre es fan grans per les persones que hi ha. Se'ls ha de tenir presents per als d'avui i per als de demà", va afegir Matas. Segons explica, la història d'Urgell Vidal té "amor, intriga, drama... una mica de tot, des que va néixer aquí i va anar a parar a Barcelona, fins a arrelar a Sitges". I sobre l'hotel Subur va remarcar que "estava considerat com el primer hotel turístic de Catalunya i, en aquell temps, el millor hotel de Catalunya, segons consta en escrits de l'època".



Urgell Vidal i l'Hotel Subur de Sitges

L'hotel Subur ha celebrat el seu centenari amb un seguit d'actes que van començar el 10 de desembre al Saló d'Or del Palau Maricel de Sitges amb la presentació del llibre “Hotel Subur 1916-2016”, a la qual van convidar representants de l'Ajuntament de Bellvei. “Tot començà a Bellvei del Penedès”, diu el llibre 'Hotel Subur 1916-2016', del qual diu que és “un bonic poble del Baix Penedès que acumula molta i interessant història”. “Allà a Bellvei va néixer el 31 d'agost de l'any 1862 Josep Urgell Vidal en el si d'una família establerta al poble molts anys ençà i que tenia en la pagesia el seu exercici professional”. I sobre Urgell explica que “nascut a Bellvei, de jove es va veure obligat a emigrar, juntament amb els seus pares, a causa d'un desagradable episodi familiar”. “Va iniciar el seu camí professional a Barcelona, al sector de l'hostaleria, i amb el pas del temps es va convertir en un destacat promotor i empresari que, amb valentia i visió de futur, fou capaç de projectar, posar en peu i gestionar, l'any 1916, el que fou considerat “el millor hotel del Principat”: l'Hotel Subur de Sitges”. Les investigacions dels autors del llibre, amb el suport de l'historiador Josep Solé i Armajach i dels els descendents de la família, els porten a afirmar que “els Urgell i Vidal tenen arrels familiars a Cal Poncio de Bellvei, on els seus antecedents documentats es remunten a mitjan segle XVIII.

L'economista Àngel Miguelsanz, un dels coautors del llibre i cosí-germà de la família explica que "ell tenia i continua tenint familiars de la seva dona que viuen a Bellvei”. “Ens han ajudat moltíssim a esbrinar coses de la família. I sobretot la seva esposa va passar moltes temporades a Bellvei perquè el tipus de treball del marit era molt sacrificat i de tant en tant anava a Bellvei a passar uns dies amb la família", afegeix. Pel que fa a la història del Subur, Miguelsanz apunta que Urgell "va creure que havia de traslladar l'hotel que tenia a l'interior al costat del mar, adreçat a aquesta tipologia de demanda que va copsar que començava a sorgir aleshores". L'Hotel Subur ha estat sempre molt vinculat a Sitges i a la vida dels sitgetans, on se celebraven les grans festes, com els casaments. Durant aquests 100 anys, "l'hotel ha canviat el que ha canviat el turisme. Va començar sent una cosa de minories, d'elits, i després ha passat al turisme de masses. L'hotel s'ha hagut d'anar adaptant als nous clients".