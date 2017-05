L’Ajuntament del Montmell s’adhereix al Consorci de promoció Turística del Penedès

Dijous, 18 de maig, el Consorci de promoció turística del Penedès ha seguit amb el programa d’enotrobades amb alcaldes, regidors i consellers comarcals, amb una visita al celler Can Marlès ubicat al municipi del Montmell del Baix Penedès i recentment incorporat al club d’enoturismePENEDÈS.

Durant l’enotrobada Immaculada Costa, alcaldessa d’El Montmell i Sergi Vallès, president del Consorci van arribar a l’acord de què l’ajuntament del Montmell s’adherirà al Consorci recolzant així el projecte i les empreses que apostem per l’enoturisme.

La trobada va comptar, entre altres alcaldes i regidors, amb representants de la Diputació de Tarragona, a qui Sergi Vallès va demanar també més suport al Consorci, sigui directament o bé a través dels ajuntaments de la província de Tarragona.

L’adhesió del municipi d’El Montmell en el marc de l’enotrobada constata que aquest tipus d’accions són molt positives per acostar a alcaldes i regidors la tasca que s’està realitzant des del Consorci.

Actualment el Consell Comarcal del Baix Penedès juntament amb els municipis de Banyeres del Penedès, Bellvei, La Bisbal del Penedès, Calafell, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, El Vendrell i des d'ara El Montmell fan que ja siguin 8 els municipis del Baix Penedès que s'han sumat a col·laborar i cooperar amb el Consorci de promoció turística del Penedès, fet que anima des de la presidència del Consorci a seguir treballant en aquesta línia i poder comptar a mitjà termini amb més municipis del Baix Penedès.

El celler Can Marlès, on va tenir lloc la enotrobada, és un complex turístic dins del parc del Montmell que ofereix tasts de vins i compra directa al celler, on es pot gaudir de la possibilitat de fer enoturisme rural amb els allotjaments que es troben dins la finca. L’enoturista podrà escollir entre un ampli ventall d’activitats possibles, com rutes en 4 X 4, apicultura, senderisme, espeleologia, viatges en globus per la serralada i la vall, excursions a cavall, pícnics personalitzats al bosc, rutes amb bici, visitar, conviure i conèixer el nostre ramat d'alpaques de la raça Suri, gastronomia de proximitat, coneixement del medi natural i històric.