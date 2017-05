L’antic càmping de Calafell es convertirà en un parc d’activitats a l’aire lliure

L’àntic càmping de Calafell, situat a la plaça de l’Estació, acollirà un parc d’activitats de lleure a l’aire lliure. Empresaris locals d’aquest sector hi invertiran aproximadament 600.000 euros en la remodelació d’aquest espai, tancat fa anys i molt degradat. De l’històric “El Buen Vino”, que té una superfície de 15.000 metres quadrats, se’n conservarà la pineda i una part de les edificacions.

En una visita a l’antic càmping, aquest dilluns, l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha destacat que “es tracta d’una inversió turística privada que canviarà, de dalt a baix, la imatge d’aquest indret i que, a més, protegirà la pineda i rehabilitarà tot l’entorn”. Entre les millores ambientals que s’introduiran en el projecte hi ha la recuperació del lateral de la llera del torrent de la Cobertera i la creació d’un passeig d’ús públic.

Ferré afegeix que la futura instal·lació “dinamitzarà i completarà l’oferta turística del municipi i, a la vegada, serà un punt d’atracció per als infants i per als joves, així com per a les famílies. S’hi podran oferir serveis de lleure i turístics sobretot per a aquestes franges i segments d’edat”.

Els promotors tenen intenció de començar les obres, un cop obtinguin tots els permisos, el proper mes d’octubre. Al març de 2018 obriran al públic una primera fase, que inclourà algunes atraccions, un parc de cordes i tirolines i una àrea de restauració. Hi haurà una segona fase, amb noves activitats, entre elles un minigolf, les obres de la qual començaran després de l’estiu de l’any vinent i estaran enllestides al març de 2019.

Un dels promotors, Isidre Farré, explica que “farem un parc d’oci on la gent, tant els turistes com els d’aquí, podrà venir a gaudir d’un espai amb ombra i tota mena d’activitats”. Farré subratlla que “es faran actes puntuals, hi haurà una zona de restauració, es podran llogar per fer festes... Esperem que agradi tothom i tingui èxit”.

El càmping “El Buen Vino” va tancar portes a finals de la passada dècada i havia restat abandonat. El 2014 va tenir una ocupació conflictiva, però després va ser ocupat de nou per una desena de persones que van fer-hi alguna millora i li donaven un ús social. Ara fa unes setmanes, la propietat i els ocupants van arribar a un acord per a un desallotjament voluntari.