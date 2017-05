Un centenar d'empreses i entitats es troben a Vilanova el 8 de juny per fomentar la responsabilitat social

Aconseguir que les empreses contribueixin a millorar el seu entorn social, ambiental, econòmic i emocional és l'objectiu de Respon.cat, un organisme que es dedica a fomentar la responsabilitat social a Catalunya, i que organitzarà una jornada per implantar-la al territori el proper 8 de juny a Vilanova. Un centenar de representants de pimes i grans empreses, entitats socials, organismes culturals, universitats, i organismes del govern, entre d'altres, assistiran a un seminari a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer per debatre sobre com fer de Catalunya un país socialment responsable.

Aspectes ambientals, laborals i socials, o valors com l'ètica, l'honestedat, la transparència o la confiança són conceptes clau en la responsabilitat social, que pretén que les organitzacions siguin conscients i contribueixin al bé comú de la societat. "No pretenem que el cent per cent de les empreses siguin socialment responsables", ha assegurat el coordinador de Respon.cat, Josep Maria Canyelles, aquest dimarts al matí. Segons Canyelles, la fita és que "entre el 20 i el 25% de les empreses" ho siguin, i també col·laborin "per construir territoris socialment responsables". "Volem que surtin compromisos, que hi hagi pobles i comarques que els liderin, i afavorir espais de trobada", ha destacat l'expert en responsabilitat social sobre la jornada que s'organitza a Vilanova.

Drets humans i responsabilitat global

El lema de la trobada és TSR+10, en referència a l'objectiu de promoure territoris socialment responsables ja reclamat ara fa deu anys a Sitges, on es va realitzar una jornada en la que ja es va defensar un model de territori que situï els drets humans i la responsabilitat global en el centre de l'activitat empresarial, i a fomentar el compromís de les empreses amb la comunitat. "Per construir un territori socialment responsable cal que hi hagi entitats de tota mena que gestionin la seva responsabilitat social i que hi hagi canals perquè es pugui fer real", ha destacat Josep Maria Canyelles. La sessió del matí serà a porta tancada, però a partir de les 15:30 hores haurà una taula rodona oberta a representants empresarials o d'entitats, i es proclamarà el manifest amb l'assistència del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull.

Canyelles ha apuntat que "al Garraf ha hagut diverses iniciatives" en l'àmbit de la responsabilitat social, però ha reconegut que la seva implantació forma part d'un "procés lent". No obstant, el representant de Respon.cat ha dit que cada cop són més les empreses "gestionades des d'un punt de vista de valor ètic".

El seminari de Respon.cat compta amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova. L'alcaldessa, que assistirà a l'acte, ha destacat a la roda de premsa que l'Ajuntament de la ciutat "s'ha implicat molt en temes de responsabilitat social". "Vam ser el primer ajuntament que vam crear una unitat específica per tractar el tema", ha afegit Lloveras.

Constituït l'any 2015, Respon.cat és una associació sense ànim de lucre de la que formen part una seixantena d'empreses. Repensar com fer empresa al segle XXI millorant la relació amb la societat és una de les reivindicacions de l'organisme, que funciona com a un espai de trobada i col·laboració entre empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible.