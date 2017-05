La segona edició del Benvinguts a Pagès amplia la seva oferta i arriba al Penedès aquest cap de setmana

La segona edició del Benvinguts a Pagès comptarà amb la participació de més de 750 masies, allotjaments, restaurants i programes d'activitats, que entre el 3 i el 5 de juny obriran les seves portes perquè els visitants puguin conèixer i tastar els productes de proximitat cultivats, criats i pescats a Catalunya. El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, han participat aquest dijous al migdia en la presentació de la iniciativa, que han coincidit en preveure que serà un "èxit", ja que els visitants podran triar entre una oferta que ha crescut en un 60% en relació amb la primera edició. El programa Benvinguts a Pagès ofereix visites gratuïtes i guiades a 250 explotacions agràries d'arreu de Catalunya, que poden incloure el tast i la compra dels productes del camp i de la costa del país, i que es poden complementar altres activitats, allotjaments i restaurants.

Durant la inauguració, Serret ha destacat que "el país aposta per aquesta iniciativa" que té per objectiu "acostar als ciutadans als productes que es fan al país i a les persones que hi ha darrere, així com als cuiners que després els transformen". Per la seva banda, el conseller Baiget ha apuntat que "la cuina necessita uns productes i aquests productes es fan al territori. Benvinguts a Pagès representa la descoberta d'aquest territori per part de molts ciutadans".

A través del web www.benvingutsapages.cat es pot consultar la informació, horaris, localització i coordenades de totes les cases de pagès que oferiran visites gratuïtes. Hi ha oferta arreu del territori català i hi participen explotacions tan diferents com cellers, molins d’oli, cultius de plantes aromàtiques, hortes, fruiters, cervesers artesanals, granges de vedells, conills o gallines, famílies dedicades a la pastura, apicultors, formatgeries i pescadors, entre d'altres.

El portal web reuneix tots els establiments turístics i restaurants que s’han afegit a la iniciativa Benvinguts a Pagès. Cada un dels allotjaments tindrà una oferta especial (que inclou alguna activitat, tast de productes o obsequi), mentre que els restaurants oferiran el menú per a l'ocasió, que cada establiment adaptarà segons la seva ubicació i estil de cuina, però que tindrà com a denominador comú "una gastronomia amb productes de qualitat, de proximitat i de temporada", segons els promotors.

Els participants podran completar el cap de setmana amb activitats com la visita a un centre de reproducció de tortugues, fires gastronòmiques, un concurs de pesca, tallers de cuina, passejades, l'observació d’aus, festivals de música i gastronomia, ponències, la navegació a bord d’un llaüt i contes a l’aire lliure, entre d'altres. Algunes d’aquestes activitats són gratuïtes i altres de pagament i es poden consultar al mateix portal www.benvingutsapages.cat.