La fira de la cervesa artesana de Mediona creix i arriba enguany als 120 expositors

Sant Joan de Mediona es tornarà a convertir el proper 10 de juny en la capital de la cervesa artesana amb la celebració de la dotzena edició de la fira dedicada a aquest producte que organitza cada any el municipi penedesenc. Enguany la fira creix i ja s'ha confirmat la presència de 76 artesans cervesers als que s'hi afegiran una vintena de paradistes de gastronomia i una altra vintena de paradistes de diferent tipologia d'artesania.

La presentació de la fira s'ha fet aquest matí a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb la presència de l'alcalde de Sant Joan de Mediona, Servand Casas i dels organitzadors de la trobada. Casas s'ha mostrat molt satisfet pel progressiu creixement que està experimentant la fira i pel fet que “la mostra és una festa en la que s'hi implica molta gent i en la que, al voltant de la cervesa, s'hi organitzen altres activitats lúdiques”.

De fet, el programa de la fira inclou, també, un festival de música en la que hi participaran diferents grups. Hi haurà concerts en directe de “Bandarra Street Orkestra”, “La Cosa Nostra” i “Old Tucson Rock”. A més, el cartell musical es completarà amb diferents DJ's que amenitzaran la jornada des de primera hora. La fira obrirà les seves portes a les 11 del matí i s'allargarà fins ben entrat el vespre del dia 10.

Al camp de futbol

Una de les novetats d'aquesta edició és el canvi d'emplaçament dels artesans cervesers que es concentraran a l'interior i els voltants del camp de futbol municipal. Tal i com ha explicat Servand Casas, l'objectiu és “evitar la dispersió i que hi hagi més caliu tant pels mateixos artesans com pels visitants que vinguin”. L'any passat fins a 8 mil persones van acostars-se fins a Sant Joan de Mediona per a visitar la mostra, una xifra que s'espera repetir o augmentar aquest any.

Entre els 76 artesans cervesers que ja han confirmat la seva presència a la fira n'hi ha quatre d'estrangers. En concret, dos d'Itàlia, un de Portugal i un altre de Grècia. La organització és conscient de la gran tirada que té la fira medionenca entre els productors de cervesa artesana i és per aquest motiu que intenta donar cabuda a totes les demandes rebudes per a participar-hi. No es descarta que en properes edicions pugui augmentar el número de paradistes, però es vol evitar massificar la trobada, un problema que repercutiria en la seva pròpia qualitat.