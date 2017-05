EnoturismePenedès augmenta un 41% el seu pressupost d'ingressos fixos en dos anys

El Consorci de Promocio Turística del Penedès incrementa en els dos darrers anys un 41% el seu pressupost en ingressos fixes, a banda de les diverses subvencions rebudes per a projectes concrets. En el marc d’aquestes subvencions extraordinàries, Diputació de Barcelona acaba de concedir al Consorci 296.000€ per desenvolupar els projectes d’Àrees de pernocta per autocaravanes i Millora de l’acollida del turista a la destinació.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va confirmar la concessió d’aquest suport econòmic al Consorci, a través del programa Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona.

El Consorci estava cercant el finançament d’aquests projectes des de l’any 2015 i amb aquest suport ambdues actuacions es podran dur a terme durant els anys 2017-2019.

El projecte de Millora de l’acollida del turista permetrà anar cap a l'excel·lència turística com a destinació i treballar per a millorar l'atenció al visitant amb inversions vinculades directament a l’acollida i rebuda del turista. Aquest projecte té com a principals objectius millorar la senyalització i informació turística en les estacions de tren i altres punts estratègics d'entrada de visitants. Alhora, també es contempla reforçar la presència de marca en senyalització i nous dispensadors de fulleteria d’informació turística, en municipis, atractius turístics i punts estratègics.

En referència a l’altre projecte d Àrees de Pernocta per autocaravanes, en els darrers anys, han sorgit iniciatives tan publiques com privades en el territori i aquest projecte permetrà definir una xarxa d’àrees i serveis de pernocta per autocaravanes global i integrat amb la coparticipació de 12 municipis. Aquest serà un projecte d’importància per a la destinació que aportarà singularitat a l’oferta turística, diversificació, creació de producte turístic, posicionament en mercats internacionals i també nacionals i incentivació del petit comerç, productors agroalimentaris i serveis municipals.

El president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Sergi Vallès, valora molt positivament aquest suport per part de la Diputació de Barcelona, que sempre ha estat al costat del Consorci i que sens dubte, permet que la gestió del Consorci sigui millor, eficient i amb més possibilitats per desenvolupar l’estratègia de posicionament turístic de la destinació. Vallès, destaca especialment la implicació i suport dels municipis i altres entitats del territori, que amb la seva participació permeten un treball en xarxa i coordinat, més competitiu i estratègic.

L’interès pel turisme que mostra la destinació, es reflexa amb l’increment exponencial d’aquests 2 darrers anys d’empreses adherides al club d’enoturismePENEDÈS, que compta avui amb 202 empreses i el suport directe com a membres del Consorci de 3 entitats privades i un total de 37 ens locals, Ajuntaments i Consells Comarcals.

El Consorci te com objectiu treballar amb tots els ens territorials vinculats al turisme i esta duent a terme reunions de coordinació amb la voluntat d’unir sinèrgies i liderar el projecte turístic de la destinació.