Vilafranca del Penedès reparteix més d'1,5 milions d'euros amb la Primitiva

Vilafranca del Penedès ha repartit aquest dijous més d'1,5 milions d'euros amb la Primitiva. En el sorteig de l'1 de juny, no existeixen butlletes encertants de categoria especial (6 encerts + reintegrament) i de Primera Categoria (6 encerts) existeix un únic encertant, que ha validat la seva butlleta al barri de Sant Julià de Vilafranca del Penedès.

L'afortunat ha guanyat 1.582.876,38 euros. Jugava una butlleta setmanal amb una aposta de 3 euros per dijous i tres euros més per dissabte. Segons ha explicat la responsable de l'administració número 2 de Vilafranca del Penedès, Marta Bargalló, la tria del número de la butlleta era personal i no a través de la selecció automàtica de la màquina, pel que sembla que es tractaria d'un client habitual de l'administració: "és una il·lusió molt gran i ens sentim molt orgullosos d'haver repartit un premi tan important. A la nostra feina, la sort juga una paper importantíssim i esperem que aquest premi cridi a d'altres i poguer seguir repartint premis com aquest".

Amb el pot generat que es posarà en joc en el proper sorteig de la Primitiva, un únic encertant de primera categoria amb categoria especial podria guanyar 12.100.000,00 euros.