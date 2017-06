El Penedès obre la temporada de préssec amb el 12è Mercat del Préssec d'Ordal

El Penedès obre la temporada de préssec amb la dotzena edició del Mercat del Préssec d'Ordal, que inaugurarà el proper diumenge la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret. La inauguració del mercat coincidirà amb el XII Ral·li País del Cava, que tindrà una edició especial pels 1.100 anys del Castell de Subirats, que organitza la Confraria del Cava Sant Sadurní. A partir de la 13 h, els cotxes estaran exposats a Sant Pau d’Ordal i els visitants podran votar el que més els agradi. A més de la mostra de cotxes d'època, hi haurà altres activitats a la plaça del mercat per a gaudir, en família o amics, de l'enoturisme, la gastronomia i el turisme actiu.

Un any més el mercat destaca el maridatge "Música a les vinyes" que consisteix en una degustació de cava amb préssec a tots els compradors d'una caixa de préssecs d'Ordal. Els cellers col·laboradors de la temporada 2017 són els següents: Olivé Batllori: 10 de juny; Caves Bertha: 17 de juny; Eudald Massana Noya: 18 de juny; Caves Lopart: 25 de juny; Celler El Mas Ferrer: 01 de juliol; Oliver Viticultors: 02 de juliol; Cava Mas Pujadó: 08 de juliol; Canals & Casanovas: 09 de juliol; Fèlix Massana Ràfols: 15 de juliol; Caves Rusinés: 16 de juliol; Cellers Carol Vallès: 22 de juliol; Covides: 23 de juliol; Cava Guilera: 29 de juliol. El mateix dia del tast, hi ha la possibilitat de comprar el producte directament al celler, així el visitant podrà tastar, gaudir i comprar cava i préssec d'Ordal, dos productes molt característic de Subirats, Capital de la Vinya.

El préssec d'Ordal és un préssec de vinya que els pagesos elaboradors venen directament al mercat després de ser collit en les condicions òptimes de maduració. El préssec d'Ordal és un producte de qualitat aromàtica i gustativa, en part pel tipus de sòl calcari de Subirats i en part per ser un cultiu de secà, aquests factors li atorguen una aroma i un gust molt preuat. Aquesta temporada a causa de les altes temperatures s'ha avançat una setmana ben bona la collita del préssec i es preveu una molt bona temporada quant a sabor i tamany del préssec d'Ordal. El cap de setmana del 10 i 11 de juny, trobareu préssecs en el seu punt òptim, préssecs vermells, groc i altres varietats.

Com a novetat, la regidoria de Turisme de Subirats està treballant el nou material promocional del Mercat del Préssec d'Ordal, on s'inclourà les activitats turístiques relacionades amb el préssec, com és la visita a un obrador, la ruta vitivinícola a peu o en bicicleta del préssec, les passejades guiades per la terra del préssec, la ruta de les tapes del mercat del préssec, i/o el maridatge de cava i préssec a la mateixa plaça Subirats, els dies de mercat. També el material promocional donarà a conèixer la gastronomia de la zona i els restaurants que treballen el producte de proximitat en les seves cartes. La finalitat és tenir un fulletó turístic actualitzat per tal que el visitant pugui trobar tota la informació d'interès relacionada amb la destinació i el producte en qüestió.