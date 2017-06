Obre les portes del Remeiart amb un programa complert fins el proper 18 de juny (Vídeo)

Una taula rodona sobre la descoberta de plantes aromàtiques, un taller d’herbes remeires, l’inici de les cuines i tapes del Remeiart i un espectacle de música al carrer, van ser els actes que van inaugurar la Fira, a Santa Margarida i els Monjos, el passat divendres 2 de juny.

Es tracta d’una iniciativa, que es va impulsar al 2011 i que ha anat sumant activitats i actes, amb l’objectiu de potenciar el municipi com un espai de referència al voltant de la difusió i coneixement de les herbes, en les seves diferents vessants, des de la salut fins a l’alimentació.

L’Alcaldessa, Imma Ferret, ha subratllar, que “el creixent interès que la fira ha anat despertant, ens permet continuar treballant en la seva millora i oferir més espais de participació amb les entitats i el teixit econòmic i comercial local”.

Cal destacar que el Remeiart, inclou quatre cites obligades. Per començar, la Nit de Vermuts i Licors d’Herbes, celebrada el passat dissabte 3 de juny, que per quart any consecutiu ha reunit diferent cellers i amants del vermut, en una vetllada, en que després d’un maridatge, a càrrec del sumiller Ton Colet, es va poder gaudir d’un recital eròtic aromatitzat i un concert de rumba.

Durant els quinze dies, entre d’altres activitats, es poden visitar diferents establiments gastronòmics de la localitat, que ofereixen tapes elaborades especialment amb les protagonistes de la fira, les herbes. Es tracta de Les cuines i tapes del Remeiart, que enguany ha incorporat una guia de l’elaboració de cada plat, tant de les tapes, com dels menús que s’hi ofereixen.

El dissabte 17 de juny s’hi celebra l’ Herbes Campus Remeiart, una trobada entre professionals i el públic interessat en la descoberta de les virtuts de les herbes, amb intercanvi d’experiències, i diferents tallers, on la salut i l’alimentació centren la jornada. I finalment, diumenge 18 de juny, tindrà lloc la Fira Remeiart, al Castell de Penyafort, amb activitats, tast, tallers, xerrades i venda de productes duran tot el dia, a partir de les deu del matí.