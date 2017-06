El director de l’INCAVI, Salvador Puig, inaugura aquest divendres a Vilanova la fira Temps de Vi

Aquest divendres arrenca una nova edició de Temps de Vi, la fira de vins de Vilanova i la Geltrú que arriba enguany a la seva sisena edició. Al llarg de tot el cap de setmana es podrà gaudir de la gastronomia, la música i el bon vi a la Rambla Principal de la ciutat, on estarà situada la fira, així com a altres indrets de la localitat i al propi mar, gràcies als tastos en vaixell.



La inauguració oficial de la fira tindrà lloc el divendres a les 18h i anirà a carrer del director de l’INCAVI, Salvador Puig. La comitiva estarà formada també per l’alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras i Massana, el primer tinent d’alcalde, Juan Luis Ruiz López, els organitzadors de la fira, Carles Carbonell i Òscar Villagarcía, i altres personalitats de la vida política vilanovina i del món del vi. El tradicional passamans partirà de l’Escenari Sud (a la part baixa de la rambla) i passarà per tots els estands de la fira, finalitzant amb un brindis col·lectiu que donarà per inaugurada l’edició d’enguany.



Tastos i sopars als restaurants

Les activitats forts de la fira començaran aquest dijous 8 a les 20:30h amb el tast d’Albert Jané al restaurant La Treva. El vitivinicultor vendrellenc presentarà vins dels seus tres projectes vinícoles: Acústic Celler, de la DO Montsant; Ritme Celler, de la DOQ Priorat; i els vins elaborats a Autòcton Celler, la seva masia Mas Vilella, a la Bisbal del Penedès. A la mateixa hora, al restaurant 1918 tindrà lloc el primer dels gran sopars maridatge d’aquesta edició, amb la cuina de mar com a protagonista i acompanyada per Cava Pere Ventura.



Divendres 9, ja amb la fira inaugurada, serà el torn de Qalidès, que desembarcarà al restaurant Marejol (20:30h) per reivindicar els grans vins negres del Penedès. La proposta és un dels actes estrella d’aquesta edició de Temps de Vi, ja que mai abans s’han servit conjuntament en un acte els 14 vins seleccionats per aquesta ocasió.



El Marejol serà també l’escenari de la celebració dels 25 anys del cava Leopardi de Cavas Llopart. Un tast vertical a on se serviran les anyades del 2008, 2011 i una tercera que es desgorjarà manualment in situ. El tast inclourà també dues anyades del cava icona d’aquestes caves, l’Ex-Vite 2004 i 2008. La cita serà dissabte 10 a les 20:30h.



Per acabar el cap de setmana, diumenge 11 tindran lloc al Pati del Castell un tast de vins de la DO Penedès (18h) i un altre de caves premium (20h) dels cellers que participen en la fira. Aquest tast estarà guiat per Jordi Martínez, millor Sommelier de cava de Catalunya i Andorra.



Maridatges enogastronòmics

Una de les novetats de l’edició d’enguany són els tastos enogastronòmics, amb presència de formatges, ostres, embotits i sobrassades. Els dos primers maridatges tindran lloc dissabte a les 18h. Per una banda, al Pati del Castell es podran tastar diferents formatges artesans de La Formatgeria del Garraf, maridats amb vins del celler Mas Comtal. A la mateixa hora, a la Torre Blava, es farà un tast d’embotits mallorquins amb Xesc Reina.



La Torre Blava (20h) serà també l’escenari d’una degustació vertical de sobrassada ibèrica de Mallorca de la mà de Sensaciones a la Carta. A la mateixa hora, però al Pati del Castell, serà el torn de les ostres en un tast maridat amb Caves Rimarts.



El punt final a aquests tastos enogastronòmics el posarà diumenge la tonyina, amb un esmorzar de forquilla del tradicional bull de tonyina de Vilanova. Serà al bar del Mercat del Centre a les 10h.



Música a la Rambla

Com cada any, no faltaran tampoc els concerts als dos escenaris situats a banda i banda de la Rambla. Entre els artistes més destacats enguany: Judit Neddermann, D-Covers i Jazz de Copes. A més, el swing tindrà també un lloc destacat el diumenge a les 12h a l’escenari Nord, amb l’actuació de Los 3 Juanetes del Apocadixie, i l’exhibició de ball de diferents col·lectius.



Aquests escenaris serviran també per posar un punt de color a la fira més diürna, amb pintura en directe a càrrec de dos artistes locals que pintaran dues bótes de vi. Dissabte a les 12h serà el torn de Ferran Ferrer Margalet a l’escenari Nord, mentre que diumenge, a la mateixa hora i a l’escenari Sud, serà Lluís Amaré l’encarregat de mostrar la seva feina.



La Copa Solidària

Enguany, els organitzadors de la fira engeguen de nou la campanya solidària que es va posar en marxa per primera vegada en la cinquena edició de la fira. D’aquesta manera, per cada copa que els assistents retornin, l’organització donarà 1€ al benèfic Economat de Vilanova.



Sobre Temps de Vi

Temps de Vi és una fira que neix amb l’objectiu de promoure els vins elaborats a Catalunya per ajudar a difondre la cultura del vi i del cava, així com el patrimoni de Vilanova i la Geltrú.



La fira se celebra al centre neuràlgic de la ciutat, la Rambla Principal, amb representació de més de 40 cellers de les diferents Denominacions d’Origen catalanes. A més dels estands vinícoles, la fira compta també amb espais gastronòmics i actuacions musicals.



La ubicació marinera del municipi és el reclam fonamental per Temps de Vi, que ofereix entre les seves múltiples activitats la possibilitat de fer tastos en vaixell, el tret diferencial d’una fira que enguany arriba a la seva sisena edició, després de rebre més de 50.000 visitants el 2016.