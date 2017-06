Vilanova reivindica "la tecnologia com a mitjà i no com a fi" en el canvi del model turístic

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) va organitzar ahir la Jornada d’Innovació TIC en el sector del Turisme a Vilanova i la Geltrú. L’esdeveniment, orientat a potenciar la innovació tecnològica de les empreses del sector turístic, va comptar amb la presència de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, i Jordi William Carnes, president del CTecno i Director General del Consorci de Turisme de Barcelona. L’alcaldessa va remarcar que “Vilanova aposta per un turisme innovador, responsable i sostenible” compatible amb les característiques que fan única a la ciutat. Per la seva part, Jordi William Carnes va destacar que ara el turisme s’enfoca a les necessitats dels consumidors a través de les noves tecnologies. “Les eines digitals són una eina, un instrument de suport, no un destí”, són un element que ens ajuda a ser més competitus i a guanyar en qualitat.

El Dr. Josep Antoni Donaire, geògraf i professor de la Facultat de Turisme de la UdG, va apropar als oients al turisme que ve i al paradigma de la mobilitat: “d’ara al 2030 cada any hi haurà 43 milions de turistes nous a l’escenari internacional”, 30 milions dels quals provindran d’Àsia, Àfrica i Amèrica del sud. En els propers anys, creixeran els turistes vinculats a l’oci, als negocis i als motius personals (salut, educació i visites a familiars). Donaire va destacar que “en el canvi de model turístic el vector més important és la tecnologia”, però la tecnologia no és el fi, sinó el mitjà al servei del canvi i va remarcar que cada cop és més necessari repensar els sistemes de gestió de la mobilitat turística. La tecnologia ha canviat operatives fins ara consolidades, com passar dels hotels per nits als hotels per hores, o l’aposta per la mecanització robòtica. La tecnologia no implica la deshumanització, “aporta valor a la feina humana”. Catalunya és un país turístic, però la “gran alternativa del model turístic català no és rebre més turistes, sinó esdevenir el pol d’atracció i pol d’intel·ligència turística mundial”.

La Jornada d’Innovació TIC en el sector del Turisme va acollir també una taula rodona moderada per Frederic Vilà, director del Campus UPC Vilanova, amb la participació de Joan Manuel Gallego, gerent de l’Estació Nàutica de Vilanova; Lluís Rabaneda, CEO de RocRoi Adventure Center ; David Andreu, project manager a ADQA Anxanet; Jimmy Pons, innovation maker a Bluebay Resorts; Carlos Cuffí, programme director Digital Transformation a Mobile World Capital Barcelona i Antonio Martín, CEO de Turismo Vivencial.

Joan Manuel Gallego va remarcar “la innovació TIC són projectes i tendències per fer més rentable i competitiva tota la cadena de valor a partir de les tecnologies digitals” i la importància de la inversió en innovació tecnològica (comercialització, reducció de costos, millora de la marca, gestió de les persones…) per aconseguir diversos objectius (accesibilitat, big data, diferenciació, creació de nous productes i experiències…).

Per la seva banda, Lluís Rabaneda va apropar els oients a l’empresa d’activitats d’aventura Rocroi, que gràcies a un partner tecnològic s’ha convertit en el primer negoci d’esports d’aventura amb una plataforma de reserves online. Amb aquesta eina, Rocroi ha aconseguit rebre més tràfic a la pàgina web, notorietat de marca, generar engagement i comunitat i diferenciar-se dels seus competidors. Jimmy Pons va destacar que en el món del turisme, “tothom vol innovar, però ningú sap com”.

A Blue Bay Resorts han creat el primer termòmetre de la felicitat dels seus clients, a través de sensors que permeten saber quines emocions senten. Amb aquesta eina l’empresa és capaç d’analitzar les dades i prendre decisions per tal de millorar els seus serveis. És imprescindible conèixer el que ve per estar preparat. David Andreu va posar de manifest que el wifi gratuït és un dels motius pels quals els viatgers, ja sigui per motius de feina o d’oci, trien un hotel. Els sistemes de connexió a internet als hotels han de ser capaços de gestionar el tràfic: que arribi a totes les habitacions, que admeti molts usuaris simultanis i que compleixi les expectatives dels usuaris. La demanda de connexió a internet creixerà, és per aquest motiu que hi haurà més oportunitats de diferenciació per als establiments. Carlos Cuffí va explicar que “el món és mobile”, avui en dia hi ha 4,9 milions de suscriptors únics a línies, però 8 milions de connectivitats. La tecnologia mobile és cada cop més accessible i barata, i les persones la utilitzen molt abans que les empreses, un canvi de paradigma molt important. La gent ja no va a les agències de viatges, sinó que s’informa a través de pàgines web i Twitter. No només és estar, sinó saber com es monetitza i com ajuda a millorar el negoci. Antonio Martín va apropar als oients a Turismo Vivencial, una proposta de turisme innovadora on el viatger es converteix en el protagonista amb més de 700 experiències amb gent local.

La jornada va ser clausurada per Joan Ramon Barrera, vicepresident del CTecno, i Martí Sistané, president Federació Empresarial FEGP.