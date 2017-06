Un centenar d'empreses i organitzacions es comprometen des de Vilanova a fer de Catalunya "un país socialment responsable"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha fet la cloenda del seminari qualificant de petit miracle el que avui s'ha viscut a Vilanova i la Geltrú, perquè sols des del treball en xarxa podem construir grans projectes que transformin la realitat, i ha agraït als participants que pensessin en gran. Rull ha fet una comparació amb Dinamarca i la capacitat de generar grans consensos de país en les polítiques publiques centrals, destacant que Catalunya pot caminar en aquest mateix sentit i construir grans consensos de país, perquè tenim capacitat de diàleg, sentit de comunitat, i treball en xarxa. Sense aquests elements no es pot aplicar el sentit de la responsabilitat social, ha conclòs.

El conseller ha dit que la manera d'incorporar la sostenibilitat avui dia és amb l'economia circular i coincideix que els països que l'estan adoptant són als que les coses els van més bé, que tenen més cohesió social, que creen més riquesa, i que creen llocs de treball de més qualitat. A més, ha expressat que l'aposta per l'economia circular no és sols una qüestió ètica ja que ha esdevingut més rendible que l'economia lineal. Per això, ha relativitzat el posicionament del govern federal dels EUA ja que els estats tenen molt poder i Trump tot just podrà alentir una lògica que va en contra de les decisions preses pels estats més desenvolupats dels EUA.

Josep Santacreu, president de Respon.cat, ha assenyalat que si anys enrere haguéssim dissenyat un acte per fer des de Respon.cat hauria estat aquest, de diàleg transversal i orientat al territori. Ha justificat aquesta afirmació en el sentit que cal crear una cultura de la col·laboració perquè cap dels grans reptes importants que té la societat es podrà resoldre des d'una acció unilateral. Santacreu, que és conseller delegat de DKV Assegurances, també ha fet una crida a l'optimisme perquè cada cop són més les empreses compromeses, incomparable amb fa vint anys quan ells van començar a gestionar l'RSC.

L'acte ha rebut el suport de la Fundació Bancària “la Caixa”, i Jaume Farré, director del Departament d’Integració Social, ha assenyalat que el concepte de territori socialment responsable és clau en la seva activitat, perquè concentren moltes activitats en un mateix territori i treballen des de la proximitat i el treball en xarxa, perquè sols així podrem fer-hi canvis rellevants fent evolucionar el context i contribuir a una societat millor.

L'empresariat local hi ha estat representat amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès, i el seu president, Martí Sistané, ha manifestat que les empreses que no tinguin valors deixaran de ser competitives, i que la clau per gestionar empresarialment la responsabilitat social és incorporant-la en el model de negoci.

Miquel Forns, alcalde de Sitges, ha rememorat que el primer seminari de TSR es va fer fa deu anys a Sitges, on es va llançar la idea i es va definir el concepte. Forns ha intervingut com a diputat de la Diputació de Barcelona, i ha remarcat el compromís de la corporació en la gestió de la pròpia responsabilitat social, amb n pla director i un codi ètic, i també amb el foment de l'RSE de les pimes i dels ajuntaments.

A la inauguració del matí, Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, ha destacat el compromís municipal amb la responsabilitat social, de manera que ja es considera un ajuntament capdavanter en aquest enfocament. Albert Tubau, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ha lligat el sentit de l'acte amb el projecte que va intentar Víctor Balaguer al segle XIX posant en marxa la institució que porta el seu nom, en el que fou un intent de construir una societat més justa, fent que la cultura arribés a les classes obreres i preocupant-se per la cohesió social i la prosperitat.

Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, ha explicat que el seminari ha tingut un ritme creixent i que s'ha creat un clima molt positiu, partint de dinàmiques entre organitzacions similars i acabant amb accions transversals, fent viure intensament el sentit de les col·laboracions en el territori.

El Manifest de Vilanova i la Geltrú per uns Territoris Socialment Responsables es divulgarà per captar adhesions i Respon.cat ajudarà a sumar esforços.