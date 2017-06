Mediona es vesteix de festa per a celebrar una nova edició de la mostra de la cervesa artesana

GALERIA D'IMATGES

Música, festa i cervesa. Sant Joan de Mediona s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre del món cerveser del país amb la celebració de la dotzena mostra de la cervesa artesana, una cita que s'ha convertit en un clàssic del calendari de fires del Penedès i de Catalunya. Milers de persones van passar dissabte per la zona esportiva medionenca per a degustar alguna de les cerveses que s'hi presentaven i també per a gaudir d'una jornada lúdica que va estar presidida per la calor i el bon ambient.

La consellera de Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern, Neus Munté, acompanyada de l'alcalde de Sant Joan de Mediona, Servand Casas i de la presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf i alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, van fer un passeig per la mostra el migdia d'ahir dissabte. Munté es va mostrar molt interessada en l'organització de la mostra i va valorar l'esforç que fa un municipi com Sant Joan de Mediona per a tirar endavant un projecte d'aquestes característiques.

A l'interior del camp de futbol

Més de 75 artesans cevesers arribats des de tots els racons de Catalunya i de la resta de l'Estat, a més de quatre productors d'Itàlia (de la ciutat de Viterbo), França i Grècia (de l'illa de Creta), van omplir la totalitat de l'espai ideat pels organitzadors per al correcte desenvolupament del programa. La fira es va completar amb una seixantena més de paradistes de gastronomia i artesania i amb diferents actuacions musicals. La pràctica totalitat de productors comarcals del Penedès, Garraf i Anoia no van faltar a la cita medionenca.

La mostra d'enguany ha tingut algunes novetats en relació a les edicions precedents. La més important de totes ha estat el canvi d'emplaçament dels artesans cervesers que es van instal.lar a l'interior del camp de futbol. L'escenari per a les actuacions musicals es va ubicar just a l'entrada del recinte futbolístic en un bon emplaçament per a donar cobertura tant a la zona dels cervesers com a la de resta de paradistes situats a l'accés del mateix camp i al llarg del carrer i del pont que discorre per damunt de la riera. Igualment es va adequar un espai amb jocs infantils.

Els paradistes i els cervesers van valorar de manera positiva els canvis i es van mostrar satisfets pel flux de visitants enregistrat. Totes les persones que es van acostar fins a la mostra van haver d'adquirir un got per a fer les degustacions previ pagament d'una ajustada tarifa econòmica.