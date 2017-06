Santa Margarida i els Monjos mostra aquest diumenge tot el coneixement sobre herbes remeieres

El proper diumenge dia 18 de juny es durà a terme a Santa Margarida i els Monjos una nova edició de la Fira Remeiart. El certamen, organitzat per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, es durà a terme al Castell de Penyafort entre les 10 del matí i les 9 del vespre i està dedicat a les herbes remeieres, la cosmètica natural i la salut, amb la participació de gairebé 50 parades que oferiran productes de venda relacionats amb les herbes, la cosmètica, l’alimentació o l’artesania feta amb herbes.



Al programa de la Fira hi figuren també més de 30 activitats per fer durant tot el dia amb caminades, rutes guiades de descoberta de flora, tallers de cuina natural amb plantes silvestres, tallers de cosmètica o xerrades de tot tipus relacionades amb les herbes.



També destacar que el Remeiart, com cada any, compta amb una àmplia oferta dedicada a la canalla amb un espai de 800 metres quadrats amb jocs sobre natura i herbes i una variada oferta d’activitats de tallers infantils durant tota la jornada per a realitzar manualitats amb herbes, escoltar contes i històries tradicionals o elaborar ambientadors naturals o preparats amb herbes.



En motiu de la celebració del Remeiart, l’accés al Castell de Penyafort s’haurà de fer a peu, però s’habilitarà un trenet gratuït per transportar els visitants cap al Castell amb sortida des de davant l’aparcament de la fàbrica d’Ondunova, situada al peu del Castell. Com cada any, també s’habilitarà un autocar que sortirà des de la plaça de l’església dels Monjos i anirà fins al peu del castell, durant tota la jornada. El Bus tindrà parades a l’eix cívic, per recollir els visitants que vinguin amb tren de rodalies i al carrer de la Via Augusta de la Ràpita.



El Remeiart s’ha convertit ja en aquestes set edicions en un referent de les fires sobre herbes remeieres que es fan a Catalunya i compta amb un reconeixement molt important entre les persones que es dediquen a aquestes temàtiques. No en va, entre els visitants i els paradistes, hi ha persones d’arreu dels països catalans o França.