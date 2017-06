Els estibadors vilanovins s’afegeixen a la vaga per impedir que s’imposi la liberalització laboral

La pel·lícula "La llei del silenci", dirigida per Elia Kazan al 1954, amb l’iconogràfic paper de Marlon Brando, va aconseguir immortalitzar el vell conflicte de l'explotació dels estibadors dels ports i del control dels sindicats portuaris. Doncs bé, després de molts anys d'una bona regularització de la situació dels treballadors de ports, en l'actualitat els estibadors s'enfronten al risc de tornar a la inestabilitat i la precarització laboral de, pràcticament, quan els vaixells es descarregaven a mà.

Els estibadors de tot l'Estat, 6.100, han iniciat avui una vaga de dos dies, en protesta a l'aplicació del Decret Llei 8/2017. Una reforma que segons els treballadors imposa la liberalització del sector i trenca el monopoli de la Societat Anònima de Gestió d'Estibadors, que té el control de l'estiba tant en l'establiment com de la contractació.

Aquesta situació ha estat denunciada per la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies que considera que la reforma que vol dur a terme el Govern espanyol convertirà els contractes indefinits en llocs de treball precaris.

Amb aquesta reforma es podran crear lliurement empreses de serveis d'estiba amb un règim similar al d'una empresa de treball temporal. El canvi exigeix adaptar els actuals convenis col·lectius a la normativa nova o es declararan nuls i, amb alguna excepció, els estibadors necessitaran una titulació de grau de Formació Professional.

La plantilla de set estibadors del Port de Vilanova s'han afegit aquest matí a la protesta que els mantindrà dos dies aturats. Avui i demà l'activitat a la dàrsena comercial del port estarà completament aturada i els camions hauran de girar cua perquè no seran atesos. Els set treballadors vilanovins formen part de la plantilla de Ports de la Generalitat, però tenen un règim de contractació especial que els permet treballar puntualment a altres ports quan hi ha demanda de treball. "Per això ens afegim a la vaga. Creiem que el servei portuari és professional i el sistema de rotació de treballadors no presenta cap problema. Ara volen tornar a la tria a dit, sense regular-ho. Ens hi oposem", diu Àlex Arbalat, delegat sindical del Port de Vilanova.

El cert és que els estibadors del Port de Vilanova donen servei a la petita activitat comercial i logística de la ciutat. "Aquest és un port petit, no poden entrar vaixells de calat superior als set metres i també falta una esplanada per atendre bé als vaixells més grans. Per tant caldria una ampliació del port si ha d'augmentar l'activitat al port", apunta Arbalat. Mentre això no passi als treballadors vilanovins els va molt bé aquest règim especial que els permet accedir a una bossa de treball d'altres ports per acabar de completar el jornal. Per tant, els estibadors vilanvoins mantindran en vaga aquests dos dies vinents i no descarten seguir la setmana vinent, tres dies alterns a hores puntuals.