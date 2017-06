Una trentena de varietats de cervesa artesana, al Fes-t'hiu

El proper dissabte 8 de juliol es celebrarà a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, la cinquena edició del Fes-t'hiu, Festival d'estiu de cerveses artesanes de barril. Es tracta d'un festival de petit format i a l'aire lliure, en el que hi participaran deu productors. Enguany les cerveseries convidades són Baias Garagardotegia, d'Oiardo; Birres Ribes, de Sant Pere de Ribes; Holz, de l'Hospitalet de Llobregat; L'Anjub, de Vinebre; La Font del Diable, de Vilanova i la Geltrú; Les Clandestines, de Montferri; Moska de Girona, de Sarrià de Ter; Populus, de Caspe; Soma Beer, de Girona; i Vic Brewery, de Vic.

Des de les set de la tarda fins les dues de la matinada es podran degustar més de trenta varietats de cervesa artesana, totes elles de barril, que s'acompanyaran del menjar ofert per les quatre parades presents a la fira.

A més, es realitzaran dos tastos guiats, a les 20 i a les 21 h on, amb l'acompanyament d'un expert en cervesa artesana, es podran degustar cinc cerveses diferents a un preu de cinc euros. Per aquestes activitats ja es pot fer la inscripció al local de l'Associació Singlot (carrer del Correu 12) o el mateix dia al punt d'informació del Fes-t'hiu. L'accés a la fira serà lliure i gratuït però com en les anteriors edicions, per consumir la cervesa caldrà comprar el got de la fira, que s'ha dissenyat especialment per a l'ocasió, i que tindrà un cost de dos euros.

Com l'any passat, durant la fira també hi haurà un punt d'informació del festival de música vilanoví Nowa Reggae que es celebra el 14 i 15 de juliol a Vilanova i la Geltrú

L'objectiu del Fes-t'hiu, que organitza l'associació vilanovina Singlot , és promocionar la cultura de la cervesa artesana i acostar els cervesers als consumidors. El Fes-t'hiu també servirà de marc per presentar el Fes-t'hi, Festival d'hivern de cervesa artesana que el 16 de desembre arribarà a la seva setena edició.