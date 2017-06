Diversos empresaris de Calafell regalen petards, refrescos i coca de Sant Joan a les famílies en risc d'exclusió

Diversos empresaris de Calafell han ampliat la campanya 'Cap nen sense revetlla', iniciada l'any passat, per transformar-la aquest cop en un projecte que abraci també les famílies. Si durant els dies previs a la revetlla de l'estiu passat es van distribuir lots de petards entre els infants en risc d'exclusió social, ara una desena d'empresaris han ampliat el pressupost per incloure-hi refrescos i una coca de Sant Joan. "Quan tens pocs recursos acostumes a retallar en allò que no és essencial", apunta a l'ACN José Antonio Jiménez, impulsor del projecte, que subratlla la importància de fer possible que les famílies puguin gaudir de la nit de la revetlla malgrat tenir dificultats econòmiques.

Sota el títol 'Cap família sense revetlla', i en coordinació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Calafell, aquest grup d'empresaris ha preparat paquets per a què les famílies en risc d'exclusió social puguin celebrar la nit de Sant Joan. Els pacs inclouen una ampolla familiar de refresc, una coca de Sant Joan, tiquets per accedir a les atraccions inflables de Calafell Platja i un lot de petards.

La quantitat de petards s'ajusta al nombre del fills, i també varia el tipus de producte en funció de l'edat, de manera que els més menuts rebran bombetes i bengales, i els nens més grans tindran petards de més potència. En total, segons les dades facilitades per l'Ajuntament, la campanya atendrà 25 famílies i 35 nens d'entre 8 i 12 anys, que podran recollir els seus lots el dia 23 de juny al matí a les dependències de Serveis Socials.

José Antonio Jiménez, reconeix que "tenir una coca i petards per Sant Joan no és un article de primera necessitat", i apunta que els productes bàsics ja els proporciona l'Ajuntament a través del Banc d'Aliments i el servei de Càritas. Per això destaca la importància que siguin els comerciants del municipi els qui assumeixin un rol solidari durant la revetlla de Sant Joan. Segons calculen els empresaris, el cost global de la campanya voreja els 1.200 euros.

Jiménez recorda que la campanya d'aquest any és una evolució del 'Cap nen sense revetlla' que ell i dos socis més van impulsar l'estiu passat a través de l'empresa Focs Artificials La Caseta, creada tot just el 2015. "Fa tres anys ja ens vam adonar de les limitacions de les famílies a l'hora de comprar els petards que demanen els nens", assenyala.

Aquest empresari assegura que la venda de petards és un negoci efímer que ell i els seus socis posen en marxa només durant el mes de juny i assegura que prioritzen la solidaritat abans que els beneficis econòmics: "Preferim guanyar 8 euros enlloc de 10 si això suposa que hi ha més nens que poden gaudir de la revetlla".

La campanya 'Cap família sense revetlla' compta amb la col•laboració dels supermercats Vedegust i Charter, els bars El Rinconcito i La Caña Y..., les pastisseries Andreu i Principal, i l'empresa d'oci infantil Castro Park.