Es lliuren els premis del concurs de dibuix MON-BUS per a alumnes de 5è de les escoles del Garraf. CC Garraf

La Masia d’en Cabanyes ha acollit aquest dijous el lliurament del Premis de dibuix per a alumnes de 5è de les escoles del Garraf que organitzen Autocars Mon-Bus amb la col·laboració del Consell Comarcal del Garraf. L’objectiu del concurs era estimular els valors de la creativitat, el treball en equip i la presa de decisions. La temàtica del dibuix havia de ser un símbol al·legòric de la població a la qual pertany l’escola participant, o de la comarca del Garraf en general. Es podien presentar un màxim de 3 dibuixos per escola.

En aquesta 3a edició han participat les escoles de Les Parellades i Els Costerets de Sant Pere de Ribes, Vora del Mar de Cubelles, Miquel Utrillo i Agnès de Sitges i Sant Bonaventura, Volerany, Escola Pia, La Pau i Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú. Les dues edicions anteriors del concurs, organitzades per l’empresa de transport i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, havien estat adreçades a les escoles d’aquesta ciutat. Enguany el concurs s’ha obert a tota la comarca.

Més de 150 alumnes s’han reunit aquest dijous a la Masia d’en Cabanyes en una jornada lúdica en la que els nens i nenes han pogut gaudir d’activitats a l’aire lliure. A mig matí, s’han donat a conèixer els Premis de l’edició d’enguany. Així doncs, la Consellera del Consell Comarcal del Garraf, Glòria García i el Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, junt amb el representant de Mon-Bus, Xavier Cisa, han anunciat el segon premi que ha recaigut en el dibuix amb el pseudònim Estrella 7 de Laia Contreras Carbajo de l’Escola Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú. El guanyador d’aquest certament ha estat el dibuix amb el pseudònim Pepito Gamer d’Oriol Sardà Rodríguez de l’Escola Els Costerests de Sant Pere de Ribes.

El primer premi és el transport en autobús per les colònies o per la sortida de final de curs de l’escola guanyadora, a qualsevol lloc de Catalunya, i el segon premi és el transport per a alguna sortida cultural o educativa, d’un sol dia. El dibuix premiat formarà part de la imatge corporativa d’un dels autocars de Mon-Bus.