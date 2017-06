A ritme de la DO Penedès (VÍDEO)

La DO Penedès i el percussionista Santi Carcasona tornen a col·laborar en una nova proposta audiovisual, anomenada “A ritme de la DO Penedès”, on s’aposta per tocs més melòdics a través de la creació de ritmes a partir d’elements vitivinícoles quotidians. El resultat és un vídeo d’1 minut on taps, ampolles, copes, llevataps,..., donen vida i ritme a una nova i original interpretació del món del vi.

Una interpretació trencadora i amb molt d’èxit

Aquest nou vídeo ve precedit per el gran èxit del primer audiovisual “DO Penedès, tal com sona”, presentat al febrer, i on es mostrava el món del vi en els cellers i la vinya a través d’elements sonors com botes, ceps, dipòsits, ampolles. En només 4 mesos, el vídeo ha tingut més de 40.000 visualitzacions i més de 600 comparticions a Facebook, i més de 4.500 visualitzacions a YouTube. Aquestes xifres han fet que la DO Penedès hagi editat una versió curta del vídeo com a anunci per televisió, i que en l’actualitat s’estigui emetent a TV3. Aquests audiovisuals representen un nou format totalment innovador en l’àmbit vitivinícola, i que obren les fronteres interpretatives en el món del vi.



En aquest segon vídeo, la DO Penedès ha volgut centrar-se en els sons creats a partir d’elements del món del vi que el consumidor té a l’abast. Una proposta amb tocs més melòdics que en l’anterior, i on Carcasona es desdobla en diferents personatges per a definir acuradament cadascun dels sons que interpreta, i posteriorment unir-los en una harmonia al voltant d’una taula.



“A Ritme de la DO Penedès” ja es pot veure al canal de Youtube de la DO Penedès i als seus perfils de les xarxes socials.