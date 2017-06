S'obre a concurs l'explotació del bar del Casal Popular de Vilafranca

Després de gairebé un any al capdavant del bar del Casal Popular, l’equip humà que gestiona La Barra del Casal Popular deixarà a inicis d’estiu la seva activitat a la seu de l'entitat vilafranquina per passar el relleu a noves propostes. El Casal Popular de Vilafranca obre un concurs públic per adjudicar l'explotació del barrestaurant de l'entitat, situada al Carrer Sant Raimon de Penyafort, 7.

Les bases del concurs es poden descarregar des de la pàgina web de l'entitat http://casalpopular.cat

El termini per presentar els projectes per entrar a concurs és el dimarts 15 d’agost, a l'adreça electrònica info@casalpopular.cat. Per resoldre dubtes o observacions sobre les bases publicades la via de contacte és el mateix correu electrònic. A partir d'aquesta data es farà la selecció dels projectes i s'anunciarà el guanyador amb la intenció d'iniciar l'activitat a partir del setembre/octubre.