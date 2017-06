Dues granges de vedells enfronten els veïns de Cal Farines de Castellví amb l'Ajuntament i la Generalitat

El litigi judicial que mantenen des de fa anys l'Associació de Veïns del barri de Cal Farines de Castellví de la Marca amb l'Ajuntament del poble i la Generalitat per l'activitats de dues granges de vedells viu un nou capítol. L'AV i el col.lectiu ecologista Bosc Verd van presentar una demanda judicial contra les dues administracions per un pressumpte delicte de prevaricació relacionat amb l'ordenació del territori, l'urbanisme i la protecció del medi ambient i, tal i com ha informat avui la mateixa AV, fa pocs dies el jutjat número 2 de Barcelona que porta el cas va citar a declarar els principals implicats en la demanda, entre ells l'excalcalde de Castellví, Pere Pujol.

La problemàtica se centra en les granges Maset del Bolet i Maset del Boví que pertanyen a un mateix propietari. L'any 2014, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, va donar llum verda a la petició del propietari d'incrementar la capacitat de les dues granges fins als 1.655 vedells en total. Els veïns s'oposaven a aquesta ampliació i van denunciar que l'Ajuntament va cometre una sèrie d'irregularitats administratives, entre elles l'alteració del POUM, per a fer possible la posterior autorització de la Generalitat.

Lídia Campos, membre de l'Associació de Veïns, ha explicat que “després de l'inici de la instrucció i de les declaracions dels implicats esperem que el cas continuï endavant i el jutge es pronunciï favorablement per a que hi hagi judici”. Campos ha recordat que les dues granges estan a 30 metres dels habitatges i que els veïns pateixen les males olors, els sorolls i les afectacions del subsòl i de les aigües que generen les explotacions ramaderes. Ha assenyalat igualment que tenen en marxa un estudi per a conèixer si hi ha contaminació per nitrats.

Inexistència de diàleg

Les explotacions ramaderes estan en funcionament des de l'any 1983, però els primers problemes entre els veïns i la propietat no van començar fins el 2007 quan es va construir un femer que, en una sentència judicial, es va declarar il.legal. Des d'aleshores l'estira-i-arronsa no parat de crèixer fins arribar a l'actual situació.

Tant Lídia Campos com Jordi Asensi, portaveu del col.lectiu ecologista Bosc Verd, han indicat que “ens hem topat moltes vegades amb una falta manifesta de diàleg per part de l'Ajuntament. Ni l'anterior alcalde Pere Pujol ni l'actual, Xavier Ramos, han estat receptius a les nostres demandes”. El cas és que, de moment, l'enfrontament a tres bandes entre veïns, propietat de les granges i administracions públiques continua ben viu i amenaça en dilatar-se encara més en el temps.