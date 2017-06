La primera Nit de la FEGP guardona La Granja Foods com l’Empresa de l’Any 2017

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement, han estat els primers testimonis de la presentació de la imatge corporativa de la Federació Empresarial del Gran Penedès.



En la posada en escena de l’esdeveniment empresarial més important del Gran Penedès, la FEGP ha reconegut fins a 18 empreses per la feina ben feta.





La primera Nit de la FEGP ha aplegat fins a 600 comensals, representants d’empreses i institucions de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.





Palmarès dels Premis FEGP 2017

Gran Premi FEGP · Empresa de l’Any 2017 al Gran Penedès

La Granja Foods · Olèrdola

Premi FEGP 2017 en l’àmbit de la Innovació

Descoberta · Banyeres del Penedès

Premi FEGP 2017 en l’àmbit de la Innovació

Instatec · Vilafranca del Penedès

Premi FEGP 2017 en l’àmbit de la Comunicació

Patates Piqué · Vilanova i la Geltrú

Premi FEGP 2017 en l’àmbit del Compromís Social

Formació i Treball, Fundació Privada · Vilanova i la Geltrú

Premi FEGP 2017 en l’àmbit de Cultura d’Empresa

Manel Rueda Bordón · Olivé Rueda · Vilanova i la Geltrú

Premi FEGP 2017 a la Iniciativa de Nova Creació

La Balança · Vilafranca del Penedès

Premi FEGP 2017 a la promoció de l’Enoturisme en l’àmbit de la sostenibilitat

La Carretera del Vi · Penedès Garraf

Premi FEGP 2017 en l’àmbit de l’Enoturisme

Albet i Noya · Sant Pau d’Ordal

Premi FEGP 2017 en l’àmbit de la Internacionalització

Bardinet · Gelida

Premi FEGP 2017 en l’àmbit del Medi Ambient

Ramaderia Farràs · Sant Llorenç d’Hortons

Premi FEGP 2017 al Comerç més dinàmic

Autocam · Vilafranca del Penedès

Premi FEGP 2017 al Servei més dinàmic

Serveis Mèdics Penedès · Vilafranca del Penedès

Premis FEGP 2017 a la Prevenció de Riscos

· Accidentabilitat 0 Cafès Novell

· Millor iniciativa preventiva Dekra Empleo ETT

· Millor evolució preventiva Cevipe

Premi Jove Emprenedor 2017, a proposta del col·lectiu Joves d’Empresa

Xavier Laffitte Fontana · Constructora MX10 · Vilanova i la Geltrú

Premi Dona Estela Emprenedora 2017, a proposta del col·lectiu Dones d’Empresa

Amb el patrocini exclusiu de l’Hotel Estela Barcelona

Maria Esteban · Metre Quadrat · Sant Sadurní d’Anoia

Amb motiu del seu 25è aniversari Codmar · Escola d’Hostaleria de l’Institut

Joan R. Benaprès de Sitges · Hotel Melià Sitges · Instal·lacions Requejo

Jocs Recreatius del Penedès · Mercè Pastissers · Servihostel ETT · TankFoods

Amb motiu del seu 50è aniversari Cales de Pachs · Construccions F. Munné

Amb motiu del seu 75è aniversari Bodegues Pinord



La Nit de l'Empresa ha comptat amb el suport de BMW Motor Munich, CaixaBank, Coral Transports & Stocks, Mútua Penedès, Redman, i Sage com a spònsors star; Autolica · Mercedes Benz en tant que sponsor mapping.



En la categoria Comet; Banc Sabadell, Construccions F. Munné, Dekra i Remm Guitart i com a sponsors Planet les marques que hi donen suport són Ambumèdic, Auren, Bodegas Pinord, Cevipe, Constructora MX-10, Endutex, Finca Mas Solers, Hotel Estela Barcelona, Ise Effects, Olivé Rueda, Pellisa Ràfols, Prysmian, Richmond, Synergie, SIA Biosca, Telemàtic · Wolters Kluwer, Vallformosa, i Mas Roquer · Vilanova Park. També comptarà amb la col·laboració de Electricitat Güell, l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Joan R. Benaprès de Sitges, La Carretera del Vi i Mercè Pastissers.