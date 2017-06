Cubelles estrenarà la propera setmana un nou parc aquàtic a la platja de la Mota

El servei de parc aquàtic licitat enguany per l’Ajuntament de Cubelles es posarà en marxa ben aviat. L’empresa adjudicatària, Playa Aquapark, obrirà en breu les seves portes tot oferint una innovadora manera de gaudir a la platja adreçada a tot tipus de públic.



Es tracta d’una empresa especialitzada en parcs aquàtics inflables a l'aire lliure amb la finalitat d’oferir més diversió i activitat física a la platja assegurant la més alta seguretat per als seus uasuaris.



El parc de Cubelles, situat a la Mota de Sant Pere, tot just al davant de la plaça de Pere Quart, estarà obert tots els dies a partir del 5 de juliol fins al 5 de setembre de 10.00 h. a 20.00 h. i el preu serà de 10 euros per una hora.



La companyia també ofereix els seus serveis a Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt i Calafell, on cada parc disposa de diferents inflables i recorreguts.