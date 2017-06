Competència obre un expedient sancionador contra les comercialitzadores de referència d'Endesa i Gas Natural

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador contra les comercialitzadores de referència de Gas Natural i Endesa per fer servir les factures dels clients de la tarifa d'últim recurs (TUR) per promocionar els serveis de la comercialitzadora lliure. Competència considera que d'aquesta manera atreien els consumidors al seu grup empresarial en detriment de la resta de competidors. La investigació es va posar en marxa arran de la denúncia de l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, que està formada per diverses associacions comarcals catalanes. La CNMC ha decidit obrir un expedient sancionador perquè va trobar "indicis raonables" de què les comercialitzadores de referència de Gas Natural i Endesa haurien comès una infracció de l'article 3 de la Llei de Defensa de la Competència, concretament podrien haver falsejat la lliure competència.

La CNMC ha detallat que l'obertura d'un expedient sancionador no prejutja el resultat final de la investigació. La CNMC disposa ara de 18 mesos per resoldre l'expedient contra les dues comercialitzadores.