WINEBS presenta 4 nous cursos a l’Enològica de Vilafranca, en col.laboració amb la Universitat Rovira i Virgili

L’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat pel degà de la Facultat d’Enologia de la URV, Joan Miquel Canals, i de la directora de WINEBS, Esther García, van presentar ahir l’oferta de cursos 2017/2018 que es durà terme en col.laboració amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, a l’escola de negocis del vi WINEBS, amb seu a l’edifici de l’Enològica. En concret, s’impartiran 4 activitats formatives.

La primera és un Postgrau interuniversitari en gestió d’empreses vitivinícoles que es durà a terme en col.laboració entre la URV i la Universitat de Vic, adreçat a professionals del sector vitivinícola que vulguin potenciar les seves habilitats directives, incorporant eines i tècniques que facin més eficient la seva tasca, rol i responsabilitat com a comandaments o responsables. El postgrau es durà a terme els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.

Una altra acció serà el curs Gestió de l'empresa familiar vitivinícola: combinació de l'èxit empresarial i l'harmonia familiar, que, segons comentava Esther García, pretén treballar “el concepte del relleu generacional en l’empresa vitivinícola, un sector on hi ha moltes petites i mitjanes empreses familiars”.

Un altre curs serà el d’Exportació de vins i caves adreçat a responsables de cellers, responsables de màrqueting i exportació de cellers, export area managers, directors de màrqueting i exportació, gerents de Pymes i cooperatives vitivinícoles, que es durà a terme entre març i maig de 2018 amb un total de 70 hores.



Una altra acció serà el Wintour Penedès: Enoturisme. Més enllà de la innovació, en el marc d’un Erasmus Mundus, que consistirà en l’estada de 25 estudiants entre el 23 i el 27 d’octubre al Penedès. L’objectiu del curs és conèixer el sistema enoturístic i entendre les dinàmiques i problemàtiques, reconèixer les estratègies de promoció i de comercialització dels productes enoturístics i entendre el paper dels diferents agents que intervenen en el producte enoturístic.

En la seva intervenció, l’alcalde Pere Regull es va mostrar molt satisfet de la col·laboració amb la URV que ha permès portar a Vilafranca cursos universitaris relacionats amb la professionalització en el sector del vi. “Per la pervivència del Penedès com el tenim ara és fonamental que les petites i mitjanes empreses rebin la formació especialitzada que necessiten, es gestionin de forma eficient i puguin sortir a l’exterior a competir. En definitiva, s’han de guanyar la vida. Només així mantindrem aquest territori que ens agrada tant”, afirmava Regull.

L’Alcalde remarcava que l’Ajuntament continuarà apostant per WINEBS, perquè el sector vitivinícola penedesenc sigui competitiu. “No volem ser una escola universitària tradicional, ni fer la competència amb estudis que ja existeixen, sinó complementar-nos i oferir formació útil per al dia a dia de les empreses en matèries com la gestió, l’exportació o la successió familiar. L’objectiu és que les més de 300 petites i mitjanes empreses vitivinícoles que tenim al Penedès tinguin persones preparades i formades per competir en el món global”, assegurava Pere Regull .