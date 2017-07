Alta participació i inserció en el Programa d’orientació professional implementat al barri de l’Espirall

En el quart any d’implementació del programa d’orientació professional al barri de l’Espirall es manté el percentatge d’inserció laboral en un 42% del total de participants del primer semestre del 2017.

El Dispositiu d’Inserció Laboral i de Formació ofereix un acompanyament a mida dels participants interessats en millorar el seu perfil professional, que inclou sessions individuals, o bé en grup reduït, de motivació, orientació i cerca de feina per objectius. D’altra banda, inclou la possibilitat de fer pràctiques a empreses per tal que puguin activar el seu currículum, ampliar les competències professionals, donar-se a conèixer com a treballador i, en definitiva, millorar les possibilitats de trobar ocupació.

Durant el primer semestre, 38 persones en situació d’atur han participat en el programa i 16 d’elles han trobat feina amb contractació temporal. Les ocupacions de les persones inserides han estat: administrativa, cambrera (2 persones), assistent personal, auxiliar de geriatria, monitor de lleure (3 persones), transportista, operària de neteja, operari de magatzem, operari de bodega, operari de producció (2 persones), peó de jardineria i dependenta de carnisseria i xarcuteria.

De les 22 persones restants, 6 han estat derivades a cursos de formació ocupacional per tal de millorar les seves possibilitats de retorn al mercat laboral.

Les persones interessades en participar en el Dispositiu d’Inserció Laboral i de formació poden adreçar-se al Servei d’Ocupació i Formació (Edifici La Fassina). Contacte: Eva Torralba. 938171995. etorralba@vilafranca.org

El dispositiu d’inserció laboral i formació és un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el cofinançament de l’Ajuntament de Vilafranca.