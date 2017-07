Vilafranca reedita el programa de contractació d'aturats en edat de prejubilació

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès obre una convocatòria per a la contractació de Plans d’ocupació d’interès públic i caràcter social per tal de recuperar l’expectativa del dret de jubilació. El benefici d’aquest programa és doble per a les persones que s’hi puguin acollir: d’un banda, el reconeixement a la seva carrera professional i de l’altra l’oportunitat de tornar al mercat laboral abans de la seva jubilació. L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha presentat avui la convocatòria, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, J.Manel Montfort, i una de les persones beneficiàries de la primera edició del programa, Dora Belda.



L’alcalde ha destacat que l’Ajuntament de Vilafranca “ocupa la segona posició de la demarcació de Barcelona en inversió destinada a polítiques d’ocupació” i ha posat èmfasi en el programa que enguany es reedita, “perquè s’adreça a persones que viuen una situació molt difícil en quedar-se a l’atur a pocs mesos d’accedir a la pensió de jubilació. L’Ajuntament ha d’estar al costat de la gent, i sobretot, en moments de dificultats com aquest”. Una de les persones beneficiàries del programa, Dora Belda, ha confirmat el suport que el programa ha suposat per a la seva trajectòria personal: “vull agrair a l’Ajuntament de Vilafranca l’aposta per aquest programa. Ha estat un plaer treballar al servei de Promoció Econòmica durant aquests 10 mesos. Espero que totes persones que hi participin puguin parlar-ne amb la mateixa felicitat que jo”.





Requisits d’accés

Aquest projecte està finançat per la convocatòria “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”.



Hi tindrà accés tota la ciutadania que tingui 60 o més anys, en situació d’atur i inscrita a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació no ocupat i en situació legal de desocupació. Per accedir-hi, cal acreditar, mitjançant la vida laboral, un mínim de cotització de 4 anys i 8 mesos (56 mesos cotitzats) o de 13 anys i 8 mesos (164 mesos cotitzats), de 33 anys i 7 mesos cotitzats (404 mesos) o de 31 anys i 8 mesos (380 mesos cotitzats). Les persones aturades de 60 anys o més que, en el moment de la sol·licitud, siguin perceptores del “Subsidi de majors de 55 anys”, també podran participar en el Pla.



El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, J.Manel Montfort, ha explicat que “l'Ajuntament formalitzarà un contracte d’entre 3 i 14 mesos, amb una jornada laboral del 100%. Les contractacions es duran a terme a partir de l’octubre i el salari i el lloc de treball es definirà en funció del perfil de les persones que accedeixin al programa”.



Les persones interessades poden recollir la informació detallada dels requisits i formalitzar la sol·licitud mitjançant presentació d'instància de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C/ Cort, 14), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. El període d’inscripció és del 17 al 28 de juliol. Per a la sol·licitud cal presentar DNI/NIE, vida laboral del treballador sol·licitant, la demanda d’ocupació emesa, certificat de l’última empresa en què s’ha treballat i CV actualitzat.



Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es durà a terme un procés de veracitat i comprovació de l’acompliment de requisits. El 15 de setembre es publicarà la llista provisional d’admesos i el dia 29, la llista definitiva. El llistat de les persones seleccionades es farà públic el 6 d’octubre.