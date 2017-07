Els treballadors que cobrin menys de 14.000 euros no hauran de pagar IRPF

Aquelles persones que cobren menys de 14.000 euros anuals estaran exempts de pagar l'IRPF a partir del 2018. A més, hi haurà una rebaixa impositiva per aquells que estiguin entre els 14.000 i els 17.500 euros anuals; i una devolució de 1.200 euros anuals per a famílies amb persones amb discapacitat i persones grans a càrrec. Així ho ha anunciat aquest dijous el president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, qui ha arribat a un acord amb l'executiu espanyol perquè els 32 diputats de Cs votin a favor del sostre de la despesa del 2018 el proper dimarts vinent al Congrés.

En una intervenció a Efe Fòrum Líders, el president de Ciutadans ha assegurat que ha arrencat el compromís del govern estatal per reduir la càrrega de l'IRPF en 2.000 milions d'euros. El líder de Ciutadans ha xifrat en 3,5 milions de persones les que es beneficiaran de les rebaixes fiscals que ha acordat amb l'executiu de Mariano Rajoy.

Fins ara, estaven exempts de fer la declaració de la renda els treballadors que cobraven menys de 12.000 euros anuals, i amb l'acord de Cs el llindar s'ha apujat fins als 14.000 euros. Així, el pacte que beneficarà "els mileuristes", ha afirmat Rivera.

D'altra banda, s'ha acordat una reducció fiscal per aquells treballadors que perceben entre 14.000 i 17.500 euros anuals, "aquelles classes mitjanes treballadores que tenen dificultat d'arribar a finals de mes", ha dit Rivera.

Per últim, Cs ha pactat amb Montoro una devolució anual de 1.200 euros, similar a la que ja perceben les famílies amb nens de 0 a 3 anys, per aquelles famílies amb discapacitats o persones grans a càrrec. Rivera ha calculat que hi ha 700.000 famílies en aquesta situació a l'estat espanyol.

Rivera s'ha vantat que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, finalment hagi accedit a rebaixar l'IRPF i s'hagi registrat un "punt d'inflexió" després de "6 o 7 anys de pressió fiscal". "El govern fa només 5 dies deia que ni parlar-ne, però Montoro ja ha dit que sí a Ciutadans, no perquè li agradi abaixar els impostos, bàsicament perquè som necessaris, ha assegurat.

Albert Rivera s'ha congratulat que Ciutadans també hagi estat decisiu en l'aprovació de la llei d'autònoms i en el complement salarial de 420 euros per als joves que estudien i es formen. El líder de Cs ha celebrat que el seu partit aconsegueix millores "fent política" en comptes de fer voltes amb "un autobús", en referència a Podem.