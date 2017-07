Més de cinquanta globus d'arreu del món aixequen el vol a Igualada en l'European Balloon Festival

Un total de 55 globus aerostàtics d'arreu del món s'han enlairat aquest dijous a primera hora del matí des del nou camp de vol d'Igualada –un espai verd de 25.000 metres quadrats- per participar en la primera prova competitiva de la 21a edició de l'European Balloon Festival (EBF). Pilots provinents del Japó, Israel, Anglaterra o Holanda participaran fins diumenge en la nova edició del festival, que tindrà com a plat fort el Night Glow Piromusical, l'encesa de globus nocturna. El toc de color l'han aportat els globus amb formes especials: un lleó, dos pingüins i el personatge del 'Minion'. Un dels pilots que per primer cop participa al festival és el japonès Yudai Fujita, campió del món l'any 2014 al campionat de globus aerostàtics que es va celebrar al Brasil. Fujita, en declaracions a l'ACN, s'ha mostrat molt content de participar al certamen d'Igualada i ha dit que li agrada molt l'estil del pilots catalans perquè "sempre estan contents".

El festival de globus aerostàtics European Balloon Festival ha arrencat aquest dijous la seva 21a edició amb rècord de participants, un total de 55 globus. Des d'aquest dijous i fins diumenge els pilots vinguts de diferents països del món participaran en els sis vols de competició. Entre les proves que hauran de superar hi ha la de la Llebre –en què els globus hauran de perseguir un globus 'llebre'- o la Meta del Jutge –en què els participants han d'apropar-se el màxim possible a una diana-.

Un dels actes populars serà el Vol de Ciutat, que per tercer any consecutiu tindrà lloc el divendres al matí i consistirà en un enlairament simultani d'una vintena de globus des de diferents punts del centre d'Igualada. La nota d'espectacularitat al cel de la ciutat l'han posat quatre globus de formes especials: el globus 'Stuart the Minion' –el personatge d'animació de la coneguda pel·lícula americana 'Els Minions'-; dos mussols; i un lleó.

Un dels pilots que per primer cop participa al festival és el japonès Yudai Fujita, campió del món l'any 2014. Yudita ha explicat que està molt content de ser a Catalunya perquè "hi ha molts bons llocs per visitar" i creu que el certamen té molta qualitat. De la seva banda, la pilot igualadina Neus Lladó ha relatat que volar en un festival d'aquestes característiques té les seves peculiaritats pel fet que s'enlairen molts globus al mateix temps. Per Lladó, les condicions idònies per volar és que hi hagi una mica de vent i començar el vol ben d'hora al matí.

Inauguració del camp de vol

L'enlairament d'aquest dijous al matí ha estat el primer acte que es fa al nou Parc Central d'Igualada, un espai verd de més de 25.000 metres quadrats que durant les dates de l'European Balloon Festival s'utilitzarà com a camp de vol. De fet, aquesta era una reclamació dels pilots que participen al festival, ja que els globus necessiten un espai amb herba per poder desplegar les teles i evitar que es facin malbé. El batlle d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que aquesta aposta pel camp de vol ha provocat que "tinguem més pilots que mai" i ha aclarit que aquest nou espai es farà servir al llarg de l'any per diferents activitats esportives i culturals.