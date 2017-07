Lliurats al Vendrell els premis de la campanya “Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir”

El passat divendres al migdia, al local del carrer Montserrat, 5, del Vendrell, va tenir lloc el lliurament dels premis de la 7a edició de la Campanya de dinamització comercial de la Subxarxa de comerç de barris antics amb Pla de Barris. L'eslògan de la campanya, com ja és habitual, ha estat "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir". A l’acte hi va ser present el regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, i Lourdes Martínez, del CIT. La campanya, que s'ha dut a terme durant el mes de juny, té com a objectiu donar a conèixer el comerç del nucli antic, potenciar el comerç de proximitat i premiar els clients.



En aquesta edició hi han pres part 34 municipis de tot Catalunya. En el cas del Vendrell, hi han participat 190 comerços i la campanya ha estat organitzada per l'Oficina del Pla de Barris amb la col·laboració del CIT.



Enguany s'han sortejat 34 premis cedits pels 34 municipis participants i obsequis, vals de descompte/serveis cedits pels comerciants del Vendrell.



Tots els premis a sortejar es van lliurar a 17 clients i a 1 comerciant: 2 premis cedits pels municipis participants per a cada guanyador, més un lot de productes/serveis cedits pels comerciants del Vendrell. El comerciant que va segellar la primera butlleta guanyadora també ha tingut premi:en aquest cas, podrà visitar Sallent i fer una visita guiada a la casa Torres Amat i al casc antic.



Enguany, per a la campanya, s’ha comptat amb la col·laboració de les 4 Diputacions, aportant productes de la terra per promocionar el comerç de proximitat. Aprofitant aquesta nova col·laboració, al Vendrell s’ha introduït un nou premi per fomentar l’ús de les xarxes socials i s’ha atorgat al comerç que ha tingut més “m’agrades” a la foto del seu establiment amb el cartell de la campanya al Facebook COMPRAR AL BARRI TE PREMI. El premi ha estat per MISTERS del carrer de Sant Magí.