S'inaugura el nou espai del projecte Peix de Sitges

El projecte Peix de Sitges compta des d’aquest diumenge amb un nou espai municipal al Port d’Aiguadolç que servirà com a punt per al desenvolupament de l’activitat associada a l’abastament de pesca artesanal d'elevada qualitat i baix impacte ambiental.

En l’acte inaugural celebrat diumenge, l’alcalde Miquel Forns ha recordat que “aquest espai ha estat una reivindicació per part dels pescadors i després de vuit anys s’ha pogut fer realitat. Avui és el dia zero per a molts dels projectes que es faran per revaloritzar la pesca artesanal que tenim a Sitges. També perquè el sector dels pescadors mariners continuï ben actiu i puguin haver noves oportunitats vinculades al turisme i el Port d’Aiguadolç”.

El projecte busca recolzar la pesca artesanal a la vila, un tipus de pesca amb mètodes tradicionals i poc freqüent, que serviria de punt de primera venda del peix que extreuen actualment el col·lectiu de pescadors, sota la marca “Peix de Sitges”, fent atractiu el producte als consumidors i restauradors locals. El projecte es va aprovar al ple municipal el passat mes d’abril.