L'alcaldessa de Vilanova rep als integrants del Projecte Ambaixadors

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va rebre aquest dilluns a l'Ajuntament als integrants del Projecte Ambaixadors. Es tracta de Michel André, Jordi Hernández Borrell, Anna Poch, Valentí Guasch, Jordi Martí Molist, Antoni Mansilla, Josep Maria Canyelles i Eduard Brull. Aquest grup de persones vilanovines – ja sigui de naixement o d'adopció – tenen una trajectòria professional reconeguda, principalment en àmbits científics i de recerca, i han acceptat la proposta de representar la ciutat i fer de motors per a dur a terme activitats científiques, tècniques i petits congressos. L'alcaldessa va voler remarcar que aquesta acció forma part del Pla Estratègic d'Activitat Econòmica que es va redactar, i es segueix treballant, amb el suport total de la Federació d'Empresaris del Gran Penedès (FEGP). "El Pla està molt ben estructurat i planificat i ara es comença a executar. És un document viu i amb capacitat d'adaptació on es mostra que un dels grans potencials de la ciutat son les persones amb talent." Lloveras també va explicar que el Projecte Ambaixadors ja ha aconseguit resultats donat que alguns congressos que s'han celebrat a la ciutat – de matemàtics, sobre Responsabilitat Socials, o sobre Bioacústica – han estat possibles gràcies a aquesta iniciativa.

El secretari general de la FEGP, Isidre Also, va explicar que aquest projecte aglutina un seguit de persones que "prestigien la ciutat i que se senten prestigiades pel fet de fer-ho." Also digué que es vol aconseguir "explicar la ciutat, però que a més, la ciutat esdevingui prioritària i rellevant." Tan Also com Noemí Cusiné, responsable d'Empresa de l'Ajuntament, van voler presentar un vídeo de la ciutat, que ha de servir als diferents ambaixadors per poder-la explicar de forma més simple i entenedora als seus interlocutors.

El grup del Projecte Ambaixadors es força divers professionalment. Michel André és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB). Els seus treballs estan centrats en el desenvolupament de tecnologies per al control de la contaminació acústica als mars. Jordi Hernández Borrell és director de l'Institut Català de Nanotecnologia, Professor titular de l'àrea de Química Física de la Universitat de Barcelona, i investigador visitant en diferents universitats. Anna Poch és llicenciada en Periodisme i en Comunicació Audiovisual per La Universitat Pompeu Fabra i actualment s'ocupa de la secció política de Televisió de Catalunya. Valentí Guasch és director de l'Àrea de Rercerca i Transferència de la Universitat Politècnica de Catalunya. Joan Martí Molist. Doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona, professor d'Investigació del CSIC, i coordinador del Grup de Vulcanologia de Barcelona (GVB). Antoni Mansilla és Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Conseller del grup Clada i Soci Director estratègic i de Desenvolupament de Lavola Consultors. Josep Maria Canyelles és Màster en Polítiques Públiques i Socials, coordinador de Respon.cat. i lidera diferents iniciatives relacionades amb responsabilitat social en empreses i organitzacions. Finalment, Eduard Brull és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, i Director General del Grup Qualitat.