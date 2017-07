Els pirates desembarquen a Cubelles. Que ningú s’espanti, però, ja que aquest cop els corsaris venen en so de pau. I és que el famosíssim Barba Roja- un pirata turc que va existir realment durant el segle XVI i que va atemorir tota la Mediterrània- s’ha penedit dels seus crims i ha decidit presentar-se a Cubelles per demanar el perdó de tots els ciutadans públicament.

Una gran fita que serveix de teló de fons per a la celebració de la quarta edició de la Festa Pirata en aquesta població costanera del Garraf. Una festa ambientada en l’estètica i la cultura pròpia dels carismàtics corsaris que van atemorir a mitja Europa en temps llunyans i que aquest any mira de consolidar-se en una ubicació nova: el Passeig Marítim.

És per això que el passeig s’ha omplert entre els dies 21 i 23 de juliol d’un munt de “paradetes” de tot tipus per recrear el gran imaginari col·lectiu que envolta el món dels pirates. Unes parades que venen des de cervesa artesana fins a menjar de totes les varietats, passant per joguines o llaminadures pels més menuts i sense oblidar, és clar, els penjolls, les arracades i les joies, tot plegat intentant mantenir l’esperit i l’estètica de la festa.

Però a més de l’oferta comercial, la Festa Pirata també ha comptat amb una àmplia oferta d’oci que ha inclòs, entre d’altres activitats, atraccions i tallers pels nens, espectacles de pirates, havaneres, cercaviles i inclús un concert a càrrec dels O.N. Rock Pirates, que van animar la festa la tarda del divendres. Tot i així, l’acte central de la festa no podia ser un altre que el del desembarcament del Capità Barba Roja i la seva tripulació.

A les cinc de la tarda del dissabte el Passeig Marítim estava gairebé desert i només trencaven la monotonia les gairebé cent parades instal·lades per la festa. Però a partir de les sis el passeig es va omplir de gom a gom per presenciar l’arribada del famós corsari turc. Tot i així el que es va presentar va ser el pirata Què Cardes, un successor del Pirata Barba Roja. I aquest- tot i ser un home llegendari per la seva rebel·lia i crueltat- va complir escrupolosament amb l’horari previst. El pirata i la seva banda desembarcaven a la Platja Llarga de Cubelles a les sis tocades i avançaven pel passeig tractant d’atemorir els ciutadans.

Posteriorment, els pirates rebien la companyia de Taboo Percussió, que a ritme de batucada els acompanyaven en la seva desfilada amunt i avall del passeig per acabar finalment a dos quarts de vuit dalt de l’escenari.

Un cop allà, el Pirata Barba Roja i la seva banda van amenaçar els presents amb la idea de conquerir Cubelles, però davant l’oposició dels ciutadans van decidir aplaçar la seva decisió fins l’espectacle que havia de tenir lloc a dos quarts de deu en el mateix escenari. I un cop va ser l’hora, el pirata Què Cardes i l’alcaldessa de Cubelles van pujar novament a l’escenari de la festa per discutir a qui pertanyia el poble. Una discussió que es va resoldre per acord entre les dues parts, després que l’entregat públic de l’esdeveniment es negués a ser envaït pels pirates, fet que va deixar palès que el poble no pertany a ningú més que als seus habitants.

En definitiva, un final ideal per acabar de viure en pau i concòrdia la Festa Pirata de Cubelles, una festa que cal recordar que seguirà al llarg de tot el dia d’avui i que finalitzarà amb la marxa del pirata turc a dos quarts de nou de la nit i amb rom cremat per celebrar-ho.