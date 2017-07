Una combinació innovadora: Reptes esportius i promoció enoturística

Les noves tecnologies permeten una enorme possibilitat d’enregistrar dades. A dia d’avui molts esportives aficionats, més avançats o professionals utilitzen dispositius de monitorització esportiva. El què de moment encara no s’havia sentit és que aquestes noves aplicacions facilitessin que la pràctica esportiva servís per promocionar el turisme de la comarca, concretament del sector enoturístic. “Precisament aquesta és l’ànima d’aquest nou projecte: vincular el territori, el foment dels hàbits saludables i el vi”, explica Òscar García, director d’Atlas Suport Consulting. Aquesta empresa un bon dia va proposar al Consell Comarcal del Baix Penedès el desenvolupament d’aquesta idea que permet a través de diferents reptes esportius l’acumulació de punts que donen dret a diferents descomptes o premis vinculats a productes enogastronòmics de la comarca.

Així va néixer el projecte Enoturisme Actiu Baix Penedès que segons la consellera comarcal de Turisme M. Jesús Sequera “permet actuar en diferents àmbits, a la vegada que es dona a conèixer la comarca i a través de la pràctica esportiva”. Com a exemple serveix el primer dels dotze reptes que aquest projecte té planificats fins al setembre del 2018. Aquest primer repte s’inicia dijous 27 de juliol i consisteix en aconseguir 360 punts a través de la pràctica esportiva. La manera, com no pot ser d’una altra forma és amb el consum de calories que es bescanvien en punts.

Aquest primer objectiu té unes dimensions assequibles, per tal de guanyar adeptes al projecte. Per exemple caminant uns 20 minuts diaris, es pot aconseguir el repte. La mecànica de participació és tan senzilla com entrar a Enoturisme Actiu Baix Penedès, i a través de l’aplicació WeFitter vincular els dispositius de monitorització que utilitzi cada usuari, tipus Garmin, Suunto, Polar, o les aplicacions gratuïtes d’Strava, per exemple. Aquest primer repte està centrat en usuaris de la comarca i els cellers Avgvstvs Forvm és la primera empresa col·laboradora, i totes aquelles persones que assoleixin el repte, gaudiran d’un 20% de descompte en els seus productes, i accediran al sorteig d’un lot de productes del mateix celler i un altre sorteig de 10 visites per a dos adults cadascuna amb tast de vins i vinagres d’aquesta firma vitivinícola.

De fet, aquests cellers del poble de Sant Vicenç, al Vendrell, van acollir dilluns la presentació d’aquest projecte que també compte amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Consell Esportiu del Baix Penedès i Ràdio i Televisió el Vendrell. Però a més s’ha demanat la col·laboració de dotze ambaixadors per aconseguir popularitzar la proposta i divulgar-la. “Com atleta penso que totes les iniciatives que barregin turisme i esport són molt plausibles perquè poden aportar un perfil diferent de visitant”, comenta Alessia Bertolino, calafellenca triatleta de proves ironwomen, que entre molts premis ha sigut seleccionada més d’un cop per a participar a la triatló mundial de Hawaii. El jugador vendrellenc d’hoquei patins, Jordi Ferrer l’atleta Naoufel Errau, l’alpinista, escalador, guia d’alta muntanya i bomber de rescat de muntanya del GRAE, són una mostra d’aquesta llista d’ambaixadors esportius de la comarca del Baix Penedès.

Per la seva part, el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, i alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, creu que “l’enoturisme ha de ser una característica dels territoris que volen que el turisme sigui una activitat econòmica amb valors afegits per les nostres característiques”.

Tot just ara, després de la presentació, només s’ha donat a conèixer aquest primer repte de la projecte, però la idea és que es vagin donant a conèixer nous reptes de diferent format, “podem obrir la proposta a gent de fora de la comarca si els reptes vinculats demanen la promoció de visitants exteriors. En definitiva es tracta de promocionar itineraris de la comarca, propostes concretes de la comarca que s’hi puguin vincular aquest tipus de reptes”, apunta la consellera comarcal de Turisme, que es mostra molt satisfeta que aquesta iniciativa es pugui fer de la mà de tots els municipis baixependesencs. Les noves tecnologies permeten que la participació sigui de manera mòbil, en ruta, en camins, en ciutat, a la muntanya, a la natació, però també sense moure’s de casa, a través de dispositius d’esport estàtics. I la localització en qualsevol lloc tampoc serà un obstacle per participar en reptes futurs.