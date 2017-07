La Festa del Firal celebra els 35 anys dels Xicots de Vilafranca

El dissabte al matí va tenir lloc a la plaça Milà i Fontanals, en motiu de la Festa del Firal, la escenificació del mercat de bestiari d’època, enguany emmarcada a l’any 1935, aprofitant que la colla dels Xicots celebren el seu 35è aniversari.

Com en anys anteriors, la plaça ha comptat amb la seva ambientació de corrals amb animals, una mostra d’oficis artesanals i la recreació de una antiga taverna, la del Cal Noi Noi.

Aprofitant que els Xicots estan de celebració, es va posar a la venda un vi commemoratiu del 35è i de la pròpia fira, embotellat expressament per aquesta.

Un cop més el Firal va superar el nombre de públic de l’anterior edició, un públic que va gaudir d’un ambient festiu i de la interpretació d’escenes de la època, dutes a terme per membres de la colla vermella de Vilafranca.

Es consolida així aquesta activitat festiva i cultural a la capital penedesenca, una Festa del Firal que any darrera any evoluciona per millorar les seves activitats i que mostra un cop més el compromís de la colla castellera amb la promoció de l’activitat social vilafranquina.

Aquesta setmana i després d’una parada per vacances, els Xicots tornen a la feina amb un objectiu clar: tornar a portar el seus millors castells a la diada de Martirs Street. Una diada que des de l’any passat la colla ha anat més enllà del factor casteller i participa en la organització de tota la festivitat, que aquest any recupera la presència de colla Castellers de Barcelona.

Amb aquest motiu, i amb previsió de fer grans castells, els Xicots de Vilafranca fa una crida a castellers i aficionats a participar en els assajos que es durant a terme el dilluns, dimecres i divendres, i convida a tothom a viure el fet casteller en una data tan esperada per Vilafranca.