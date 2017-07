Vilafranca ultima les estacions del Camí del Vi, un sender experiencial al voltant del món del vi

L’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i la regidora de Promoció Turística, M. Dolors Rius, han visitat aquest matí dues de les estacions que conformaran el Camí del Vi, un recorregut a través dels cinc sentits per descobrir la cultura del vi a Vilafranca i el Penedès.

M. Dolors Rius ha explicat que el Camí del Vi serà un producte turístic més que forma part del Pla Estratègic que s’està impulsant a Vilafranca des del 2014, amb l’objectiu de rellançar turísticament la ciutat. L’itinerari té un primer tram urbà des de l’Oficina de Turisme, pel c/ Oriol urbanitzat l’any passat, el parc de Sant Julià, el Pla del Diable fins al camí de la Bleda, on s’inicia un passeig de 2kms entre vinyes que finalitza a la Torre de les Aigües. El recorregut permetrà aprendre i gaudir amb tota la família el que ha suposat al llarg de la història la vinya i la cultura del vi per al territori, en els àmbits econòmic, social, cultural, mediambiental i turístic. L’objectiu principal és crear un nou recurs turístic, un sender interpretatiu i experiencial de la cultura del vi, que combini l'entorn urbà de Vilafranca amb els paisatges vitivinícoles. Rius ha destacat el treball transversal entre diversos serveis municipal (Urbanisme, Medi Ambient, Promoció Turística i VINSEUM) que ha suposat la iniciativa. La regidora de Promoció Turística apuntava que encara falta acabar 2 estacions del recorregut i probablement a la tardor ja es podrà inaugurar. “El Camí del Vi serà un trajecte lliure, obert i totalment adaptat, per fer a peu o en bicicleta”, ha recalcat.

Una de les estacions visitades aquest dilluns ha estat el rellotge solar analemàtic, que varia en funció de l’hora del dia i l’estació de l’any, situat tocant al c/ Camí de la Bleda. L’altra ha estat la que està situada a l’inici del camí de la Bleda, a la cruïlla amb l’avinguda del Foix, ambdues al Pla del Diable. Aquesta darrera està conformada per uns plafons amb fotografies antigues i on es poden escoltar cançons tradicionals relatives al món del vi a Vilafranca i al Penedès, tot plegat provinent dels fons de VINSEUM.

L’alcalde Pere Regull ha destacat que el Camí del Vi és un projecte més per potenciar Vilafranca com un indret atractiu turísticament. “Volem un turisme cultural, de qualitat i que no ens porti problemes”, recordava l’Alcalde, que remarcava que “del Camí del Vi els primers que se’n beneficiaran seran els mateixos vilafranquins, perquè tindrem un entorn molt més endreçat”.