La patronal del Gran Penedès insta Foment del Treball a "consensuar" els pronunciaments respecte l'1-O

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) s'ha desmarcat de les conclusions de la Comissió Jurídica de Foment del Treball respecte la llei del referèndum, on s'advertia que la declaració d'independència amb majoria simple "suposaria un cop d'estat jurídic contrari al dret intern i internacional". La patronal penedesenca s'ha reunit de forma extraordinària per reaccionar a aquestes conclusions i ha consensuat unànimement que està a favor d'un referèndum "que faci possible el gest més democràtic i irrenunciable de la ciutadania: expressar la seva opinió". El president de la FEGP, Martí Sistané, ha enviat una carta al president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, exposant-li aquest posicionament i instant-lo a buscar el "consens" entre totes les patronals a qui representa l'ens abans d'emetre pronunciaments sobre la consulta vinculant de l'1 d'octubre.

A la carta, Sistané reitera que la FEPG "coincideix amb la majoria de la societat catalana, també a l'hora d'assumir com a propi el dret a decidir dels ciutadans, tant o més sobre aquelles qüestions que afecten el futur econòmic i social del país". Per aquest motiu, aposta per la celebració d'un referèndum i defensa que Foment del Treball hauria d'exercir com a organització "magnànima i de semblant progressista, amb una actitud oberta al canvi, transigent amb les opinions i respectuosa amb la diversitat".

Finalment, el president de la patronal del Gran Penedès conclou la seva carta suggerint a Foment del Treball que tingui en compte les opinions de l'empresariat català, "amb les singularitats del nostre país", i estén la mà a Joaquim Gay de Montellà per treballar en aquesta línia.

"Un exercici d'enorme irresponsabilitat"

La carta de la FEGP arriba pocs dies després que la Comissió Jurídica de Foment del Treball publiqués un document on demanava aturar el projecte de llei del Referèndum d'Autodeterminació. La Comissió alertava que la declaració d'independència amb una majoria simple de vots seria "un exercici d'enorme irresponsabilitat política de conseqüències impredictibles".

Per aquest motiu, el document sostenia que el problema polític entre Catalunya i l'estat espanyol cal que es resolgui per la via de la negociació "i dins del respecte dels principis de democràcia i legalitat". En aquest sentit, la patronal instava les dues parts a participar de les converses "amb ofertes i voluntat de renúncies per les dues parts".

Alhora, la Comissió Jurídica de Foment assenyalava que el dret internacional no empara el referèndum "perquè només reconeix el dret de secessió en els processos de descolonització i en casos de greus vulneracions dels drets humans" i insistia que la llei amb què es vol organitzar al consulta vinculant "s'enfronta amb el Codi de Bones pràctiques de la Comissió de Venècia" pel fet de ser una normativa excepcional situada per sobre de les lleis estatals.

Finalment, les conclusions de Foment del Treball advertien que, des del punt de vista formal, el referèndum que es vol organitzar l'1 d'octubre presenta "greus problemes" perquè manca concretar quan es durà al Parlament ni es garanteix una campanya amb tots els requisits.