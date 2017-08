La DO Penedès comença la verema més primerenca "de tota la història" degut a les altes temperatures de finals de juliol

La DO Penedès ha començat a veremar abans que mai. El 31 de juliol ja es van collir els primers raïms de la chardonnay, i durant la primera setmana d'agost s'ha multiplicat l'activitat a les vinyes, on aquests dies s'han estat recol•lectant les varietats per elaborar vins escumosos. El director del Consell Regulador, Francesc Olivella, ha assegurat a l'ACN que aquesta està sent la verema més primerenca "de tota la història", degut al cop de calor que hi va haver a finals de juliol, després d'una primavera força seca. A més, Olivella ha destacat que les vinyes encara pateixen els efectes de la sequera del 2016. Si es compara amb fa vint anys, la verema s'ha avançat gairebé tres setmanes, però la DO Penedès garanteix que la maduració "és bona" i que el raïm serà d'una qualitat "excel·lent".