La penedesenca Mireia Torres, finalista del Premi Dona Empresària

Mireia Torres, directiva del celler penedesenc Jean Leon i del departament d’Innovació i Coneixement de Torres, ha estat seleccionada per la Direcció Territorial de Barcelona a la fase territorial del Premi Dona Empresària impulsat per CaixaBank. La guanyadora ha estat escollida després d’identificar i valorar diferents propostes a la fase territorial d’aquest premi. A part de la directiva del Penedès, l’altra finalista barcelonesa ha estat Pilar Puértolas, directiva de Sanmy.

En opinió de Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank a Barcelona, “Mireia Torres ha estat escollida després d’analitzar la seva trajectòria professional i la seva fermesa en consolidar el celler Jean Leon en un referent del sector. En aquest sentit destaca el notable èxit que ha aconseguit en els 7 anys al capdavant d’aquests celler, consolidant els seus vins i la seva posició al mercat amb una proposta diferenciada i de qualitat.

D’altra banda, el seu excel·lent coneixement tècnic li ha permès assumir la direcció del Departament d’Innovació i Coneixement de Torres, departament estratègic per assegurar la perdurabilitat de l’activitat de l’empresa al futur”. Per Mireia Torres, que a més presideix la Fundació Miguel Torres la qual centra les seves activitats en projectes orientats en la protecció de la infància, “ser seleccionada com la finalista territorial d’aquests premis corrobora que qualsevol executiu, home o dona, amb altes responsabilitat de gestió ha de tenir com a prioritat el desenvolupament, la satisfacció, el compromís i, per descomptat, la igualtat d’oportunitats dels membres de la seva organització. Perquè les dones empresàries tinguin èxit necessiten, sobretot, que altres homes i dones confiïn en elles”.

Després de la fase territorial, Torres i les altres finalistes aspiren al Premi Dona Empresària que pretén identificar a les líders del món corporatiu amb una reconeguda trajectòria professional a Espanya. A més, la guanyadora d'aquest premi serà, per primera vegada, la representant espanyola en els IWEC Awards 2017, al costat d'altres 40 empresàries procedents de 20 països. L’acte d’entrega d’aquests guardons internacionals se celebrarà a la seu de Microsoft a Seattle (Estats Units), el pròxim 14 de novembre, en el marc de la 10a Conferència International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), una xarxa global de dones empresàries líders de tot el món que té per objectiu crear i distribuir la riquesa al món empresarial.