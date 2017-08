Un celler del Penedès crea infusions amb ingredients procedents de l'elaboració del vi

El Celler Credo de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) ha creat les infusions 'Vespres de verema', elaborades amb ingredients restants de l'elaboració del vi. En concret, cada infusió inclou rapa de raïm, llavors, pells i fulles de cep, mesclades amb fonoll, romaní i espígol collit del voltant de la vinya. "Són set infusions en una de sola", explica a l'ACN el responsable de comunicació de l'empresa, Santi Redondo, que destaca que l'objectiu d'aquesta infusió és "fer un producte 'gourmet' que et transporti a la vinya, et digui coses de l'Alt Penedès i alhora ajudi a no malbaratar la matèria prima". La producció inicial d'infusions és de 7.000 unitats, que l'empresa ven a través del seu celler i botigues especialitzades, mentre també n'ha distribuït a una desena de restaurants.

Els responsables del Celler Credo destaquen que el projecte per crear una infusió basada en la vinya va començar fa tres anys, amb la finalitat de no malbaratar els residus que es generen durant el procés d'elaboració del vi. Santi Redondo recorda que l'empresa no utilitza fertilitzants, de manera que tots els productes utilitzats al llarg de la creació del vi no han rebut tractament químic i són reutilitzables. L'equip de recerca del celler va concloure que una opció era elaborar infusions, les quals han estat definint durant els últims tres anys.

Finalment, l'aposta s'ha centrat en una mescla d'elements del cep i del raïm, combinats amb plantes aromàtiques de la vinya. Així, la infusió inclou fulla de cep, la rapa del raïm, les llavors i pells de varietat Xarel•lo, que la companyia considera "el millor ambaixador del Penedès". En tots els casos, són ingredients que han servit per macerar el vi i que posteriorment passen per un procés d'assecat, durant el qual es combinen amb fonoll, romaní i espígol collits a mà.

Aquesta barreja, insisteix Santi Redondo, dona una "singularitat" de gustos a la infusió, que varia depenent si es consumeix en calent o refredada amb gel. La finalitat és que la beguda calenta serveixi com a digestiu al final d'un àpat, "perquè és més reconfortant", explica. Per contra, si es serveix en fred, està pensada com a aperitiu o acompanyament del menjar, "perquè és una beguda balsàmica, expressiva i té un punt secant".

L'elaboració de les infusions és un procés que encapçala Celler Credo, mentre que el tram final de producció i embalat el gestiona l'empresa Alma Teas, i durant la distribució també hi participa Sans i Sans. De moment, el 'Vespres de verema' es ven al celler que Credo té a Sant Sadurní i a botigues especialitzades, mentre se serveix a cinc restaurants del Penedès, així com al Sant Pau de Carme Ruscalleda (Sant Pol de Mar).

Aquest estiu, la companyia ha tret al mercat una remesa inicial de 700 caixes d'infusions amb 10 unitats cadascuna, per fer un primer tempteig del mercat abans de decidir en quin nivell manté la producció. A curt termini, Celler Credo no descarta crear noves combinacions d'infusió que tinguin la vinya com a producte central.