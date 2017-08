Viu Comerç va repartir més de 5.000 bosses reutilitzables durant el Fora Estocs d'Estiu

Aquest dissabte 26 d’agost es va celebrar la XVII Edició de la Fira Fora Estocs d’Estiu. Organitzada per l’Associació de Comerciants Viu Comerç, la jornada va ser un gran èxit de vendes. La plaça de la Vila es va convertir un any més, en un gran mercat d’oportunitats, on els visitants de la comarca i d’altres indrets varen poder adquirir els productes i les marques de temporada a preu de saldo.

Com a novetat, els establiments van fer entrega de més de 5.000 bosses reutilitzables que es repartien de manera gratuïta per la compra de qualsevol producte adquirit en aquesta fira.

Amb aquesta iniciativa, Viu Comerç ha volgut donar la opció a la ciutadania a que reutilizi les bosses quan s'en van de compres o a passejar per la ciutat. Amb la nova llei que obliga a cobrar les bosses de plàstic amb asses, aquesta és una bona idea tenir-ne una per les compres de la vila, com ja es fa regularment en els supermercats o hipermercats.

Amb aquesta iniciativa l'associació pretén un cop més estar a prop dels ciutadans i donar notorietat als seus associats.