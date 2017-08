La Unió de Consumidors calcula que la tornada a l’escola d’enguany serà un 9% més cara

La tornada a l’escola serà un 9% més cara que la de l’any passat. És l’increment que ha calculat la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) tenint en compte el preu de detalls com els llibres de text, el material o els uniformes. L’UCC estima que, només en material escolar i llibres, les famílies de l’escola pública gastaran 315,5 euros, els de la concertada 518,85 i els de la privada 748,70. També calcula que en uniformes i xandalls, les famílies a la pública es gastaran 59 euros, a la concertada 152,70 i els de la privada 243,20. Així en total, la despesa mínima per alumne se situa en 374,5 euros, una xifra que a la concertada arriba als 671,55 i a la privada s’enfila fins als 1.000 euros.

L’UCC calcula però, que si les famílies han d’utilitzar els serveis d’acollida matinal, menjador i transport i extraescolars, la despesa gairebé es duplica. Així, a l’escola pública, les famílies poden tenir una despesa de fins a 649 euros, a la concertada passa dels 1.000 euros, i a la privada supera els 1.580.

L’organització aconsella a les famílies controlar la despesa relacionada amb aquesta tornada a l’escola i per això, aposta per repassar el material que ja es té i fer una llista del que es necessiti. També aposta per reutilitzar material d’altres anys o altres germans i que encara es pugui aprofitar. Recomanen també, intentar fugir de les marques i els productes amb més publicitat, per evitar les modes que poden suposar un increment en el preu del producte final.

Pel que fa la roba i el calçat, l’UCC demana aprofitar tot el que es pugui de l’any anterior i aprofitar les rebaixes per comprar el que falti, un consell que també es pot aplicar a l’hora de revisar la roba dels uniformes i xandalls.

L’UCC també alerta a les famílies i els recomana no demanar crèdits ràpids pel finançament de les despeses de la tornada a l’escola perquè considera que són préstecs amb interessos molt elevats que poden comportar problemes en l’economia familiar.