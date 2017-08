Unió de Pagesos preveu una davallada de la producció de raïm del 29%

Unió de Pagesos estima que la producció de l’actual campanya de la verema a Catalunya disminuirà en un 29% respecte a la de l’any passat i alerta d’uns preus baixos en origen, semblants als del final de la campanya passada. En aquest sentit, el sindicat recorda que els viticultors, en les darreres campanyes, han hagut d’assumir reduccions del preu del raïm quan les collites han estat suficients, i considera que ara les empreses que compren raïm i vi haurien d’assumir una pujada del preu equiparable a la falta de producte al mercat.



La sequera continuada dels darrers tres anys ha comportat, a la major part de zones, una producció inicial de raïm escassa aquesta campanya. Les temperatures altes de finals de maig i de tot l’agost han afegit estrès hídric a moltes vinyes, fet que es tradueix en una disminució de la mida i el pes del raïm. Tots aquests factors perfilen una verema 2017-2018 a Catalunya amb raïm de molta qualitat però escassa.



Les zones més afectades per la sequera han estat la Terra Alta, comarques del Camp de Tarragona i Alt i Baix Penedès. Les conseqüències de la sequera han estat força generalitzades, excepte en zones concretes com l’Alt Empordà, que podran tenir un augment d’entre un 15% i un 20% respecte la de l’any passat. Tot i que la verema encara està en curs, el sindicat estima una reducció mitjana del 25% de la producció a la zona del Penedès i del 30% a la Terra Alta i les comarques del Camp de Tarragona.



Unió de Pagesos ja va estimar que la verema de la campanya 2016-2017 seria curta per la sequera. El Departament d’Agricultura ha valorat la producció definitiva de la campanya anterior en 401.509 tones, per sota de la mitjana de les cinc darreres campanyes, que se situa en 433.278 tones. D’aquesta manera, la campanya que ara comença, 2017-2018, es planteja realment escassa, amb unes 284.375 tones de raïm, un 29% menor que l’anterior.



D’altra banda, els preus que ja han començat a anunciar les principals empreses compradores de raïm i de vi catalanes se situen en el mateix nivell que els preus a final de campanya anterior. Unió de Pagesos denuncia que els preus enunciats no es corresponen a l’evident manca de producte del mercat, i recorda que la davallada de producció d’enguany ha estat generalitzada a la major part de països europeus com França i Itàlia per les gelades de finals de maig, i també a les zones productores del nord de l’Estat espanyol.



Tenint en compte aquesta situació, Unió de Pagesos demana a les empreses compradores que siguin coherents i apliquin les mateixes normes d’oferta i demanda que apliquen quan el mercat es troba abastit perquè la pagesia pugui veure compensada la davallada de producció.



Cal tenir present que les empreses que compren raïm i vi van iniciar la campanya 2016-2017 amb preus entre un 15% i un 20% per sota del final de l’anterior, i que, d’altra banda, són els de partida de l’actual.