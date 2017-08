Les autoescoles demanen que la Guàrdia Civil substitueixi els examinadors i avisen sobre el "col·lapse" del sector

El portaveu de la plataforma 'Les escoles diuen prou', Jaume Valls, ha suggerit que la Guàrdia Civil substitueixi els examinadors, que es troben en vaga des de fa mesos i ha deixat milers d'aspirants sense poder obtenir el seu carnet de conduir. Aquest seria, per Valls, el recurs "més ràpid", ja que són funcionaris i tenen formació en seguretat vial. En cas de no ser possible, les autoescoles han suggerit un traspàs de les competències perquè cada comunitat pugui gestionar les proves o bé, "si fos necessari", una privatització o externalització del servei després que la DGT doni per impossible satisfer la reclamació dels examinadors o activar "amb caràcter urgent" el personal no qualificat de la reserva militar, tot i que caldria formar-los. Valls ha advertit que el sector estar prop del "col·lapse" i ha dit que es veurà obligat a aplicar

Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació i ha demanat indemnitzacions per fer front a les pèrdues causades per la vaga.

Concretament, s'ha referit a conceptes com la inversió en vehicles i als locals, als deutes adquirits per crèdits que han hagut de demanar per fer front, amb multes i recàrrecs, per poder continuar sobrevivint. En aquest sentit, Valls ha assegurat que no són els "únics perjudicats", ja que també s'han vist afectats els venedors de vehicles, el sector de les asseguradores i les empreses de transport, segons ha dit en roda de premsa, acompanyat del vicepresident de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Joan Salva, i el director de socis col·lectius de PIMEC, Jacint Soler.

Pel portaveu de la plataforma, la vaga d'examinadors és "sinó il·legal, poc seriosa" i ha negat que la DGT es comprometés fa dos anys a aplicar millores salarials als examinadors, sinó que es va comprometre a "elevar-ho a l'estament superior" un cop hi hagués el govern format, aleshores en funcions. Per Valls, però, l'augment "no és possible ni per la seva categoria professional ni nivell d'estudis". D'altra banda, Valls ha avisat del "gran tap d'alumnes" que s'està produint i que si avui es desconvoqués la vaga la situació no es normalitzaria fins a la Setmana Santa de l'any que ve.

Entre 700 i 1.000 professors afectats per un ERTO

El director de socis col·lectius de Pimec, Jacint Soler, també ha lamentat que la nova vaga que comença dilluns que ve està generant "una paràlisi en el sector, pèrdues i tancament de centres". Una de les conseqüències, ha explicat, serà que entre 700 i 1.000 professors d'autoescola es veuran afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i que Catalunya suma un terç del total de l'Estat, uns 3.000, durant el primer semestre. Soler ha comentat que es tracta d'una "xifra molt significativa" en un col·lectiu de "moltes empreses petites".

D'altra banda, ha demanat que els examinadors i la DGT se sotmetin a una "mediació voluntària" portin dos anys sense arribar a una entesa i que també hi intervingui la delegació del govern espanyol a Catalunya.

Almenys 30 examinadors més a Catalunya

El vicepresident de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Joan Sala, ha reclamat més examinadors a Catalunya i ha afirmat que almenys en caldrien 30 més (15 a la demarcació de Barcelona i 5 a les de Girona, Lleida i Tarragona), ja que si bé la xifra actual és 112, sempre n'hi ha que estan de vacances o de baixa. Així mateix, ha dit que caldria un augment del personal administratiu per preparar la documentació dels aspirants i ha recordat que la Federació d'Autoescoles de Catalunya ja va donar suport el 2005 a un traspàs de competències. "Volem solucions avui, no demà ni dilluns", ha finalitzat Sala, que ha pronosticat que la "vaga s'acabarà algun dia però la nostra lluita continuarà".

La vaga que començarà aquest dilluns comportarà aturades de dilluns a dimecres, mentre els examinadors treballaran dijous i divendres, en lloc del caràcter indefinit que van anunciar en un primer moment.