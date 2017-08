La Lliga de futbol sala de Sitges comença amb 11 equips

Aquest cap de setmana s’ha iniciat una nova edició de la Lliga de Futbol Sala “Vila de Sitges” amb la participació d’onze equips.A diferència dels darrers anys en que primer es disputava una lliga prèvia entre tots els equips inscrits per, un cop finalitzada, dividir els conjunts en dues divisions -Honor i Primera-, enguany s’ha decidit fer una única Lliga amb un sol grup.

Dels equips que participen en la Lliga 2012/2013, hi ha pocs canvis respecte l’any passat: es mantenen el Materials Chacon Gamma, campió de les darreres tres edicions, el Xampú Xampany-Antenes Spring (antic Cafè del Món), El Donostiarra, l’Art Bonaire (antic Ruta-66), Vallpineda, Kat Kassoleta, Si-Co, Sucrense i Ferreteria La Fita. El Dionisos Greek Restaurant i el Bar Luna s’han unit per crear el Dionisos-Bar Luna, i alguns jugadors del Hattrick Sitges i del Garrofer han creat el Pollo Rico 6.90.

Cal destacar l’absència, després de molts anys participant en la Lliga de Sitges, d’un equip històric com el Garrofer, campió de la Divisió d’Honor l’any 2001 i de la Primera Divisió l’any 2005.

JORNADA 01

La primera jornada de Lliga reservava un plat fort, un duel entre el Materials Chacon Gamma i el Dionisos-Bar Luna, dos dels candidats a endur-se el títol. El partit va ser d’allò més igualat, amb la victòria final pel “Chacon” per 2 a 1.

L’Art Bonaire és el primer líder gràcies a la seva golejada per 10 a 1 davant del Sucrense, amb 4 gols de Diego Celentano Acosta, primer “pichichi” de la temporada.

El Xampú Xampany-Antenes Spring va protagonitzar l’altre golejada de la jornada, al imposar-se per un contundent 9 a 0 a la Ferreteria La Fita. Fins a set jugadors diferents del “Xampú” van anotar un gol.

El partit amb més gols va ser el que van disputar el Vallpineda i el Si-Co. El Vallpineda es va endur els tres punts per un clar 10 a 3, amb “hattricks” d’Alex Muntané i d’Haritz Múgica.

El Pollo Rico 6.90 va aprofitar la baixa per lesió del porter de El Donostiarra per vèncer en el seu debut per un treballat 4 a 3.

El Kat Kassoleta descansava aquesta setmana.