Sisena victòria consecutiva de La Parròquia Samà Masculí per continuar en la part alta

1a categoria catalana G01

CB Morell A 64 - La Parròquia-Samà Vilanova SMA, 79

La Parròquia-Samà, jugava dissabte a la tarda contra l'últim classificat en un ambient festiu. El CB Morell va fer coincidir la presentació del club amb el partit del primer equip. Això i les baixes de Pau Vila, Marcel Pujades i Adrià Piñol, feia que el partit fos més perillós del que sembla a primera vista. El Morell és un equip veterà amb jugadors que han jugat molts anys en categories superiors i que tenen experiència en la competició.

Ja des de l'inici, el conjunt de la capital del Garraf manava al marcador, amb una molt bona defensa que no permetria sentir-se còmodes als locals. L'encert en atac era clau per anar marxant de mica en mica en el marcador, tot i que algunes errades en defensa feien que la renta no fos més àmplia. El primer quart finalitzava amb un 15-25 pels vermells.

En el segon quart els locals es van posar a treballar més en defensa i a endurir el partit, els vermells, lluny d'enfonsar-se, van continuar treballant en la línia de l'esforç i del sacrifici col·lectiu. La defensa va equilibrar l'equip i va permetre córrer i jugar al ritme que més convenia als de Xavi Canales. En finalitzar el quart el marcador reflectia un 35-46, un coixí important però no definitiu.

El tercer quart, el partit continuava amb uns locals que no trobaven el seu ritme, volent parar el partit constantment i buscant les "pessigolles" als vermells amb diàlegs absurds fruit de la frustració d'alguns jugadors locals. Tot i així, no van aconseguir desconcentrar a cap jugador vermell i el quart va finalitzar amb un 50-65 al lluminós.

En el quart i definitiu quart, els vermells van tenir menys encert en atac que els darrers quarts, però la seva defensa continuava sent molt bona i no va permetre als locals creure que podien guanyar el partit. El resultat final, 64-79,reflectia la superioritat vermella.

Bona victòria dels de la capital del Garraf, que permet continuar veient les posicions de privilegi des de ben a prop. Propera jornada 15 de gener a Barcelona contra el Grup Barna.

Aquest Nadal continuarem treballant per lluitar al màxim!

CB Samà: Morales (0), Zanca (10), Carreras (13), Moreno (13), Artigas (15), Liao (12), Paredes (0), Epifanio (10), Burcet (2), Unai (2) i Calvo (2)

Parcials: 15-25, 20-21, 15-19, 14-14