El CE Nova Olivella suma un punt

Es jugava una nova jornada de lliga a l'estadi vilanoví de la lliga comarcal de futbol 7. El rival de l’equip olivellenc (CE. Nova Olivella), el Pico Pala, part de l'antic Gavines FC (conegut per l'afició del Nova, per la gran amistat feta amb el nostre equip, fixe als torneigs del municipi).

Als dos minuts de l'inici del partit, l’últim debutant del Nova, Victor, feia l'1 a 0. El Pico Pala no baixava els braços i pressionava la sortida de la pilota, des de baix de la defensa del Nova, i fins i tot estava a punt de provocar l'empat amb pilotes aèries que Àlex amb solvència aturava.

Al Nova li faltava la puntilleta per rematar el partit en jugades prou clares davant el porter del Pico Pala. Al final l’equip que anava per darrera, als 15 minuts aconseguia el gol de l'empat, i reduïa distàncies. La segona part començava com la primera amb, amb domini olivellenc, però sense moure's el marcador fins al final. Un bon partit, i un puntet, per anar sumant, que és el que val.