Pot ser el 2017 l'any de l'ascens del CP Subur Sitges?

Casal l’Espluga 2 – CPS Sitges 14

EL CP Subur Sitges sumava la seva dècima victòria un cop més per golejada a la pista del Casal Espluga B en un partit que no va tenir color degut a la superioritat dels sitgetans.

Els sitgetans perjudicats pel fet de jugar en una pista massa petita, al no poder fer circular la bola es van dedicar a fer pressió a tota la pista, un fet que els va fer controlar des de el primer instant sense tenir rival en cap moment, els gols van arribar des de els primers minuts, els dos encaixats de l’equip van ser un de penal i l’altre de rebot.

L’equip finalitza l’any així com la primera volta segon a la taula, sis punts per sota del Monjos que és primer, però pendent que el comitè resolgui els tres punts davant el primer equip el Casal Espluga A, degut a que els visitants es van presentar amb un porter i un jugador de pista amb les baixes mèdiques de la resta de l’equip, que no va colar i que els punts aniran per l’equip de Carles Busquets amb tota seguretat.

Els sitgetans han de seguir en aquesta linea de resultats sense marge d’errada segons el mateix tècnic Carles Busquet, l’objectiu enguany és el primer lloc.

Fitxa tècnica

CPS Sitges: Pau Medrano, Alex Leon, Javi Guerrero, Àlex Raventós, Roger Vidal, Jofre Toledano, Aleix Pajares, Adrià Muñoz i Mario Rodríguez.