El 2017 ha de ser pel Suburense el de la continuïtat a Primera Catalana

El Suburense afronta el segon any al grup 2 de la Primera Catalana amb més dificultats de les previstes, l’equip tancava el 2016 quinzè a la taula amb 14 punts en la zona perillosa de la taula, un Suburense que d’entrada es parlava al principi que afrontava la seva segona temporada en aquesta categoria més reforçat, així com amb més fons d’armari, el resultats han mostrat una situació que fins les hores no havien afrontat, degut a que en la darrera temporada en les 15 primeres jornades tancava l’any del 2015 segon a la taula amb 28 punts, finalitzant la competició vuitens amb 55 punts.

És cert que el rosari de lesions que ha patit i pateix l’equip marca i molt, no disposant ja després d’unes quantes setmanes de Capa baixa molt significativa per l’equip en defensa, la de Josep Maria Marcè que s’havia mostrat molt encertat amb el gol en la pretemporada, així com en l’inici la de Marcos Espigado que després de gairebé un any pot reaparèixer amb l’inici d’aquest, la de Adrià Creixell al mig del camp, així com la manca de sort, pilotes que entraven amb molt poc a l’equip ara no entren de cap manera.

La manca de victòries degut a que no ha guanyant des de la sèptima jornada al Santboià per 2 a 1, els ha arrossegat a una dinàmica negativa i en el pitjors moments viscut per un equip que sembla que ha perdut la seva entitat i les millors sensacions.

Amb l’entrada del 2017 l’equip ha de retrobar-se amb els seus millors moments, manca 19 partits per disputar, es a dir 57 punts per jugar tot un món i molt, molt camí per recorre encara, no hi ha res perdut, la tasca per descomptat no serà fàcil però es pot, d’entrada durant el primer mes de l’any pot començar a canviar la sort per l’equip, el diumenge 8 de gener es juguen més que tres punts al camp del Rubí, rival directe per finalitzar la primera volta al Municipal d’Aiguadolç davant un Viladecans en un gran moment, el 22 de gener l’equip se la juga al camp del Alpicat, per finalitzar el mes de gener rebent al cuer, el Morell.